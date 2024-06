Kitty Liv: De la armonía familiar a la independencia artística con «Easy Tiger»

Seguimos con novedades, y ahora es el turno de Easy Tiger, el álbum debut en solitario de Kitty Liv, conocida por ser parte del trío familiar Kitty, Daisy & Lewis. Tras un proceso creativo de cinco años, Kitty Liv nos presenta una colección de diez temas que exploran el amor, la pérdida y la resiliencia.

Por el momento, Kitty Liv se lanza al ruedo musical con su primer sencillo Nothing On My Mind (But You Babe), una pieza vibrante que refleja la euforia del amor y la inquietud ante la posibilidad de perderlo. En este tema, la artista incorpora influencias del funk y el hip-hop, creando un ritmo contundente y una melodía pegajosa que promete conquistar las listas de éxitos.

La producción del álbum ha sido un esfuerzo conjunto con su hermano Lewis Durham, manteniendo la esencia musical que los ha caracterizado desde sus inicios. En esta nueva etapa, Kitty Liv no solo brilla como cantante, sino también como multiinstrumentista y compositora, demostrando su versatilidad y profundidad artística.

Tracklist de Easy Tiger

‘Sweet Dreams’

‘Neck On The Line’

‘Comin’ Up’

‘Nothing On My Mind (But You Babe)’

‘The River That Flows’

‘The Sun And The Rain’

‘The Doctor’

‘Lately’

‘Passing You By’

‘Keep Your Head Up High’