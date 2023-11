KNEECAP y Grian Chatten de Fontaines D.C. se unen en el tema «Better Way To Live»

Los raperos irlandeses de KNEECAP han contado con la voz de Grian Chatten, el líder de Fontaines D.C., para su nuevo single Better Way To Live, una canción pegadiza y llena de energía.

El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Peadar Gill, que se rodó en Madden’s Bar en Belfast, el lugar donde Chatten conoció a KNEECAP por primera vez. El vídeo muestra a los músicos disfrutando de unas pintas y unos cigarrillos mientras cantan sobre encontrar la alegría en lo cotidiano.

KNEECAP también ha anunciado recientemente los detalles de tres conciertos en el Reino Unido, que tendrán lugar en Newcastle, Liverpool y Londres a finales de este mes.

Por su parte, Chatten lanzó este verano su álbum debut en solitario, Chaos For The Fly, un proyecto íntimo y vulnerable en el que el cantante reflexiona sobre sus problemas de salud mental y su adaptación a la vida de gira.