Koko-Jean and The Tonics nos acerca al Congo con su nuevo “Pattin Juba”

La banda barcelonesa Koko-Jean & The Tonics nos acerca a los bailes tradicionales congoleños con su nuevo single Pattin Juba, que formará parte de su álbum debut que será anunciado próximamente.

Koko-Jean & The Tonics es una banda barcelonesa de estilo soul-blues tocado con unas gotitas del New Orleans Funk. Formada por la cantante de origen mozambiqueño Koko-Jean Davis (ex-cantante de The Excitements), el guitarrista Dani Baraldés, el baterista sueco Anton Jarl y el Hammond de Víctor Puertas. El resultado de esta ecuación termina en ritmos alegres y bailables, con aroma sureño.

Con dos singles ya editados, Please Mr. Milton (Buenritmo Records, 2020) junto a Dani Nel·lo y Hair Whip (Buenritmo Records, 2020), ahora tienen el objetivo del larga duración. Y, según sus redes sociales, ya hay tierra a la vista y no tardaremos en poder escucharlo.

De momento nos han lanzado un primer single que huele de maravilla y seguro estará en nuestras listas, Pattin Juba. Os lo presento a continuación.

Pattin Juba nos limpia el espíritu

La historia de este single tiende a alegrarnos por sus ritmos, pero también nos hace pensar en esas personas injustamente esclavizadas.

Pattin Jubia es un baile tradicional congoleño que fue llevado por sus nativos, a los campos de algodón de Carolina del Sur, ya esclavizados. Lo usaban junto a la música Juba en ceremonias para limpiar el espíritu y eliminar el estrés del duro día a día. Se conocía como música purga.

Volviendo al reciente single, Koko-Jean ha escrito la letra en honor a esta tradición, usando frases originales de la misma. Y junto a Dani, Anton y Víctor han ejecutado una canción-homenaje que te dejará un sabor de felicidad en los labios.

Ya que el late motiv de la canción va de viajes (voluntarios o involuntarios), ella también viajó hasta Feelback Studio para ser producida por los ingenieros César J. de Cisneros y Marc Tena Aguade.

Y viajar solo no está mal, pero mejor con un buen acompañante. Para ello, la lleva de la mano un videoclip de la banda interpretando el tema en cuestión. Un videoclip del que se hace cargo el profesor de swing-lindy hop (entre otras disciplinas artísticas), Nil Mujal.

Elimina el estrés con el nuevo sencillo de Koko-Jean & The Tonics, Pattin Juba. Te lo mostramos aquí debajo.

