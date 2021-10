Kylie Minogue y Jessie Ware colaboran en «Kiss of Life»

Artista

Kylie Minogue y Jessie Ware

¿Por qué es noticia?

La artistas han publicado una nueva colaboración titulada Kiss Of Life que estará incluida en DISCO: Guest List Edition, que llegará el 12 de noviembre a través de BMG.

Sobre el disco

Disco, el álbum original de Minogue, mientras que está nueva edición va a contar con invitados especiales y nuevas canciones adicionales.

Además de esta nueva canción con Ware, Kylie Minogue ya ha compartido sus colaboraciones con Years & Years en A Second to Midnight, o con Gloria Gaynor en Can’t Stop Writing Songs About You.

Kylie Minogue y Jessie Ware – Kiss of Life

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!