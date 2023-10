L Devine lanza su nueva canción «Slippin Away» como adelanto de su álbum «Digital Heartifacts»

L Devine ha compartido su último sencillo, Slippin Away, de su próximo álbum debut, Digital Heartifacts. Esto sigue al éxito de sencillos anteriores como Push It Down y Miscommunikaty, que tuvieron mucha repercusión.

Slippin Away añade un giro divertido a la forma de componer de L Devine, ya que reflexiona de manera humorística sobre sus patrones de relaciones, utilizando un enfoque humorístico para explorar la idea de sofocar a alguien con amor hasta el punto de alejarlo.

Junto con el lanzamiento de Slippin Away, L Devine ha brindado a los fanáticos una actuación especial grabada para el programa Equalise de Abbey Road. Este programa presenta una variedad de voces queer diversas en el ámbito de la música y las artes creativas en general. Con actuaciones íntimas y entrevistas filmadas en Abbey Road y Angel Studios, Equalise tiene como objetivo celebrar a estos artistas mientras arroja luz sobre sus identidades LGBTQ+ y sus trayectorias personales.

El video de la sesión, dirigido por Devon Kuziw, resalta la nueva dirección sonora del álbum, con más instrumentos en vivo incorporados que nunca, lo que le da a Slippin Away un ambiente vibrante similar al de una banda. Esta visión del potencial en directo del álbum tiene a los fanáticos esperando con ansias lo que está por venir en el emocionante viaje musical de L Devine.