La energía imparable de Confidence Man y Eliza Rose: Un estallido pop en «I Heart You»

El dúo australiano Confidence Man vuelve a sorprender con I Heart You, su explosiva colaboración con la DJ y productora Eliza Rose. Este nuevo tema forma parte de 4AM (LA LA LA), la edición deluxe de su aclamado álbum de 2024 3AM (LA LA LA), que también incluye los temas All My People y Home Again.

I Heart You es un derroche de energía dance pop que fusiona influencias de UK garage, hyperpop y eurodance, dejando claro por qué Confidence Man es considerado uno de los actos en directo más entretenidos del panorama actual. “Algunos dicen que es lo más tonto que hemos hecho, y estamos de acuerdo”, comentaron entre risas los integrantes del grupo.

Eliza Rose añadió: “Colaborar con Confidence Man ha sido un honor. Son los reyes de la fiesta, y la sesión de estudio fue inolvidable”. La química entre ambos artistas brilla en este tema, que promete convertirse en un favorito de los clubes. Además, la noticia evidencia cómo Confidence Man se mantiene fiel a su misión: convertir la música en una experiencia vibrante y hedonista que conecta directamente con los fans.

Confidence Man: La banda que convirtió la irreverencia en arte y conquistó el dance pop

Desde su formación en 2016 en Brisbane, Australia, Confidence Man ha revolucionado la escena dance pop con su enfoque audaz y desenfadado. Conformado por los carismáticos Janet Planet y Reggie Goodchild, junto con los misteriosos músicos enmascarados Clarence McGuffie y Sugar Bones, el grupo se ha consolidado como un referente de espectáculos extravagantes y sonido irreverente.

Su álbum debut de 2018 Confident Music for Confident People incluyó éxitos como Better Sit Down Boy y Don’t You Know I’m In a Band, que los posicionaron como una fuerza única en el panorama musical global. En 2024, el lanzamiento de 3AM (LA LA LA) impulsó aún más su carrera, con himnos como All My People y Home Again. Este éxito se ve reflejado en su reciente nominación al premio de Grupo Internacional en los Brit Awards 2025.

El dúo australiano continúa sorprendiendo con su energía creativa y colaborativa, como demuestra su trabajo con Eliza Rose en I Heart You. Con su irreverencia característica y su capacidad para reinventarse constantemente, Confidence Man sigue desafiando los límites del pop contemporáneo, asegurando su lugar entre los artistas más emocionantes de la actualidad.

