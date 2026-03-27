La Estrella de David regresa con “Yo quiero enamorarme de ti”, un single que mezcla ternura, escepticismo y su inconfundible humor torcido

La Estrella de David, el proyecto personal de David Rodríguez, vuelve con nuevo material y lo hace fiel a su estilo: sin prisa, sin ruido y sin necesidad de encajar en ninguna narrativa heroica. Su nuevo single, “Yo quiero enamorarme de ti”, marca su regreso en solitario ocho años después de Consagración, un disco que se convirtió en referencia absoluta del indie español más honesto y doméstico. El tema llega de la mano de Sonido Muchacho, sello con el que ya había trabajado, aunque a él —como siempre— le dé bastante igual.

Rodríguez escribe canciones como vive: a destiempo, con ironía, con pudor y con una lucidez que aparece justo cuando te estabas empezando a reír. En su universo, el amor nunca es un lugar cómodo; es más bien una mezcla de ternura y sospecha, una promesa que siempre llega un poco torcida. En “Yo quiero enamorarme de ti”, esa tensión vuelve a aparecer desde el primer verso, como si el propio título fuese ya una broma privada. Sus letras funcionan así: una frase que parece confesión, otra que te desmonta, otra que te deja pensando toda la tarde.

El correo que anuncia el lanzamiento lo define con precisión: canciones que se lanzan “como cuchillos a la propia garganta”, historias frágiles, burlonas, inevitablemente amargas. Y en medio de todo eso, un solo de guitarra “de los más camp que se han escuchado en este país en años”, un detalle que encaja perfectamente en su manera de entender el pop: sin solemnidad, sin artificio, sin miedo al ridículo porque ahí, precisamente ahí, es donde aparece la verdad.

La Estrella de David sigue ocupando ese lugar extraño y precioso dentro del pop español: demasiado irónico para el romanticismo solemne, demasiado sentimental para el cinismo absoluto. Un compositor que parece no tomarse demasiado en serio a sí mismo y que, quizá por eso, ha escrito algunas de las canciones más lúcidas de su generación.

La Estrella de David, una trayectoria que convirtió lo cotidiano en un refugio emocional lleno de ironía y belleza

Detrás de La Estrella de David está David Rodríguez, figura clave del pop independiente español desde los 90. Músico, productor y letrista, ha dejado huella en proyectos como Beef, La Bien Querida o Los Punsetes, además de su propio catálogo en solitario. Su discografía —con títulos como La Estrella de David, Maracaibo o Consagración— se caracteriza por un pop íntimo, lleno de humor negro, observación cotidiana y una sensibilidad que evita el dramatismo para abrazar lo incómodo, lo torcido y lo profundamente humano. Su regreso con “Yo quiero enamorarme de ti” confirma que sigue siendo uno de los compositores más singulares del país, capaz de convertir lo aparentemente banal en pequeñas revelaciones emocionales.

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