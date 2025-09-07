La guadaña emocional de The Last Dinner Party ya está aquí con «The Scythe»

La banda londinense The Last Dinner Party ha lanzado The Scythe, el segundo adelanto de su esperado álbum From The Pyre, que verá la luz el próximo 17 de octubre bajo el sello Island Records. El tema, escrito por la vocalista Abigail Morris hace nueve años, es una profunda reflexión sobre el duelo y la pérdida, inspirada en una ruptura adolescente que marcó su vida. Según Morris, “el final de una relación se siente exactamente igual que la muerte de esa persona”.

Musicalmente, The Scythe se construye sobre acordes de órgano sombríos y una guitarra eléctrica que va ganando fuerza, mientras Morris canta sobre la desconexión emocional y la inevitabilidad de la muerte: “La guadaña llega para todos y no debes tener miedo de lo que hay al otro lado”. El videoclip, dirigido por Fiona Jane Burgess, es una pieza íntima en blanco y negro que retrata el amor en la vejez y la fantasía de ver a los padres envejecer juntos.

Este nuevo single sigue al potente This Is The Killer Speaking, lanzado en julio, y ambos forman parte de un álbum que promete explorar emociones intensas a través de narrativas casi mitológicas. From The Pyre incluirá temas como Agnus Dei, Count The Ways, Second Best, Rifle, Woman Is A Tree, Hold Your Anger, Sail Away e Inferno.

Además, The Last Dinner Party ha anunciado una extensa gira mundial que pasará por Madrid (10 de febrero, La Riviera) y Barcelona (11 de febrero, Razzmatazz 1) en 2026. Tras el éxito de Prelude to Ecstasy, su debut galardonado con dos BRIT Awards, el quinteto británico se adentra en terrenos más oscuros y emocionales, consolidando su lugar en la escena pop-rock contemporánea.

De debut fulminante a fenómeno global: el ascenso de The Last Dinner Party

Desde su formación en Londres en 2021, The Last Dinner Party ha pasado de ser una banda emergente en el circuito independiente a convertirse en una de las revelaciones más potentes del pop-rock británico. Integrada por Abigail Morris, Emily Roberts, Lizzie Mayland, Georgia Davies y Aurora Nishevci, el grupo comenzó tocando en pequeños locales como The Windmill y The George, hasta que en 2022 lograron abrir para los Rolling Stones en Hyde Park. Su estilo mezcla indie rock, art pop y barroquismo sonoro, con influencias teatrales y letras cargadas de simbolismo. En 2023 firmaron con Island Records y lanzaron su primer sencillo, Nothing Matters, que se convirtió en un éxito inmediato y los llevó al top 20 del Reino Unido A.

Su álbum debut, Prelude to Ecstasy (2024), consolidó su propuesta con temas como Sinner, My Lady of Mercy y Caesar on a TV Screen, y debutó en el número uno de la lista de álbumes británica A. El disco fue producido por James Ford y recibió elogios por su ambición lírica y estética sonora. En 2025, la banda anunció su segundo trabajo, From The Pyre, del que ya se conocen los adelantos This Is The Killer Speaking y The Scythe. Con una gira internacional en marcha y reconocimientos como el Rising Star en los BRIT Awards y el primer puesto en la BBC Sound of 2024, The Last Dinner Party se ha convertido en una fuerza creativa que redefine el panorama musical con cada lanzamiento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.