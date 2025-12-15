La Habitación Roja celebra tres décadas con «Los mejores años de nuestra vida», un viaje emocional entre pasado y presente

Treinta años no se cumplen todos los días, y La Habitación Roja lo sabe bien. La banda valenciana acaba de presentar el videoclip de Los mejores años de nuestra vida, un tema que funciona como puente entre su historia y su presente. El vídeo, producido por Shake it Studio, utiliza la técnica de mixed media para entrelazar imágenes en blanco y negro de la formación actual con material de archivo en color, cintas miniDV y fotografías de época. El resultado es un collage nostálgico que refleja la esencia de la canción: el paso del tiempo y la memoria compartida.

El rodaje se realizó en Little Canyon Studios, el espacio de Luis Martínez en L’Eliana, donde la banda interpreta el tema en directo. A ello se suman más de 800 páginas impresas e intervenidas con acrílicos y pinceles, además de animaciones digitales en After Effects que fragmentan a cada miembro del grupo en recortes de papel. Todo ello genera un lenguaje visual que transmite la emoción de tres décadas de trayectoria.

Este lanzamiento marca el inicio de la celebración oficial de sus 30 años, con un calendario de conciertos que arranca en enero de 2026 en Madrid (Teatro Circo Price, dentro de Inverfest), y continúa en Zaragoza, L’Hospitalet y Valencia. La banda, formada en 1995 por Jorge Martí y José Marco, ha construido una carrera sólida dentro del indie-rock español, con himnos que han acompañado a varias generaciones gracias a letras profundas y melodías melancólicas que conectan con públicos diversos, consolidándose como una referencia imprescindible en la escena alternativa ibérica.

Tres décadas de indie melancólico: la discografía que define a La Habitación Roja

La historia de La Habitación Roja comienza en 1995, cuando Jorge Martí y José Marco fundaron la banda en Valencia. Su debut llegó en 1998 con el álbum homónimo La Habitación Roja, que incluía temas como Mi Habitación y marcaba el inicio de una carrera que pronto se expandiría con trabajos como Largometraje (1999) y Radio (2001). Estos discos les dieron visibilidad en la escena nacional, consolidando un estilo caracterizado por guitarras evocadoras y letras cargadas de melancolía. En 2003 firmaron con Mushroom Pillow, sello con el que publicaron algunos de sus trabajos más reconocidos, incluyendo Nuevos Tiempos (2005) y Cuando Ya No Quede Nada (2007), ambos grabados con el legendario productor Steve Albini, lo que les otorgó un sonido más crudo y directo.

La década de 2010 fue igualmente prolífica: Universal (2009) y Fue Eléctrico (2011) confirmaron su madurez artística, mientras que La Moneda en el Aire (2014) y Sagrado Corazón (2016) reforzaron su conexión con el público. En 2018, Memoria les valió una nominación al Premio Ruido, consolidando su prestigio crítico. Además, han sido galardonados con tres premios MIN y un premio IMAS, reconocimiento a su impacto en la música independiente. En 2019 ficharon por Intromúsica Records, con quienes lanzaron Crear (2021), un disco que rinde homenaje a sus madres y reafirma su filosofía de que “crear siempre es mejor que destruir”. Con más de una docena de álbumes y una trayectoria marcada por la constancia, La Habitación Roja se ha convertido en una de las bandas más longevas y queridas del indie español, capaz de reinventarse sin perder su esencia.

