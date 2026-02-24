La herida sigue abierta: The Twilight Sad presentan su single más catártico

El nuevo single de The Twilight Sad, “Attempt A Crash Landing – Theme”, llega como un mazazo emocional que confirma lo que muchos intuíamos: It’s The Long Goodbye no va a ser un disco cualquiera. El tema, tercer adelanto del álbum, condensa —en palabras del propio James Graham— “cada elemento de emoción que estaba sintiendo” tras la muerte de su madre por demencia.

La canción mantiene ese equilibrio tan suyo entre épica y vulnerabilidad, con una intensidad que no busca dramatizar, sino contar la verdad de un proceso largo y doloroso. Y es que el disco se gestó durante siete años en los que Graham navegó entre la paternidad, la enfermedad, la pérdida y su propia salud mental. Él mismo lo explica con una honestidad que desarma: “Ahora puedo situar cada canción en el mapa de esos siete años… documenta el infierno dentro de mi mente”.

El álbum, producido por su inseparable Andy MacFarlane, cuenta además con colaboraciones de David Jeans (Arab Strap) y Alex Mackay (equipo en directo de Mogwai), junto a aportes de Andy Savours (My Bloody Valentine) y mezcla de Chris Coady (Slowdive). Todo apunta a un trabajo que amplía el sonido de la banda sin perder su esencia emocionalmente abrasiva.

La gira europea y británica arrancará el 12 de abril en Milán y cerrará el 9 de mayo en Dublín. Graham reconoce que volver al directo le genera ansiedad, pero también lo vive como un acto de conexión: “Compartir que no estás solo es una de las cosas más poderosas”, asegura.

Con “Attempt A Crash Landing – Theme”, The Twilight Sad no solo presentan un single: abren una puerta a un disco que promete ser tan devastador como necesario.

