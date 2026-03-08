La La Love You y Monsieur Periné unen fuerzas en “Las medusas no tienen corazón”, un flechazo pop entre Madrid y Bogotá

El nuevo single de La La Love You, “Las medusas no tienen corazón”, llega como un encuentro transatlántico que mezcla pop luminoso, ritmos tropicales y una historia nacida casi por accidente. Estamos ante el segundo adelanto del próximo álbum del grupo, previsto para finales de mayo, en lo que supone su primera colaboración con los colombianos Monsieur Periné, ganadores de dos Latin Grammy. El tema surgió durante un viaje de la banda española a Bogotá, cuando un anuncio de carretera con la pregunta “¿Se puede vivir sin corazón?” —parte de una campaña de National Geographic sobre medusas— encendió la chispa creativa. A partir de esa imagen, ambos grupos construyeron una canción de desamor que combina las melodías pegadizas y los sintetizadores característicos de La La Love You con los ritmos bailables y de raíz del dúo colombiano.

El lanzamiento llega en un momento especialmente dulce para los madrileños. Con 10 discos de platino, un MTV EMA a Mejor Banda Española y una colección de sold outs que no deja de crecer, La La Love You arrancan esta semana una gira de salas en España con cuatro fechas agotadas y un hito histórico a la vista: su concierto del 22 de mayo en el Auditorio Nacional de México, un escenario reservado para nombres como Raphael, Hombres G, Alejandro Sanz o Love of Lesbian. A partir de junio, julio y agosto, serán cabeza de cartel en varios de los principales festivales del país.

“Las medusas no tienen corazón” funciona como una metáfora pop que habla de esas personas que parecen incapaces de sentir, pero lo hace desde un enfoque juguetón y bailable. La química entre ambas bandas es evidente: la energía tropical de Monsieur Periné se funde con la inmediatez melódica de La La Love You, dando como resultado un single que apunta directamente al verano y que refuerza la ambición internacional de ambos proyectos. Con sus nuevos álbumes previstos para esta primavera, la colaboración llega en el momento perfecto para amplificar su impacto a ambos lados del Atlántico.

La La Love You, del fenómeno viral al estatus de banda imprescindible del pop español

Desde su irrupción en la escena independiente, La La Love You han pasado de ser una banda de culto a convertirse en uno de los nombres más populares del pop español contemporáneo. Su mezcla de punk-pop, melodías irresistibles y letras que conectan con varias generaciones les ha llevado a llenar salas, acumular certificaciones y conquistar premios como el MTV EMA. Con discos como La La Love You (2020) y una sucesión de singles que se han convertido en himnos, el grupo ha demostrado una capacidad única para unir energía juvenil, humor y emoción. Su directo, siempre festivo y catártico, ha sido clave en su crecimiento, y su salto al Auditorio Nacional de México marca un nuevo capítulo en una trayectoria que no deja de expandirse. El próximo álbum, previsto para finales de mayo, promete consolidar su posición como una de las bandas más queridas y transversales del panorama nacional.

