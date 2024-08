La magia de The Killers regresa con “Bright Lights” y su formación original”

The Killers han lanzado su nuevo sencillo Bright Lights, reuniendo a los cuatro miembros originales de la banda: Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer. La canción, que fue presentado a través de varios vídeos en redes sociales, sirve de presentación para su próxima residencia en su ciudad natal de Las Vegas.

El video musical, dirigido por Micah Bickham, muestra a la banda en un casino y con un escenario que recuerda al icónico cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas”.

El lanzamiento de Bright Lights llega casi un año después de su anterior sencillo Your Side Of Town. En una entrevista reciente, Flowers reveló que había abandonado un nuevo álbum de The Killers a mitad de la grabación, sintiendo que no era el tipo de música que quería hacer. A pesar de esto, la banda sigue comprometida con su legado y su próximo proyecto incluye tocar su álbum debut Hot Fuss en su totalidad durante la ya mencionada serie de conciertos en Las Vegas.

Este verano, The Killers también han estado de gira por el Europa con su tour de grandes éxitos Rebel Diamonds, incluyendo un magnífico concierto en la última edición del Mad Cool Festival.

