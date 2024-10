La magia oscura de The Cure regresa con “A Fragile Thing”

The Cure ha lanzado su nuevo sencillo A Fragile Thing y ha revelado la lista de canciones de su próximo álbum Songs Of A Lost World.

La canción, que dura poco más de cuatro minutos, aborda las dificultades de elegir entre necesidades mutuamente excluyentes y el arrepentimiento que puede seguir a estas decisiones. “A menudo puede ser muy difícil ser la persona que realmente necesitas ser», afirma el propio Smith

El sencillo llega después de Alone, el primer material nuevo de la banda desde su álbum de 2008 4:13 Dream. A Fragile Thing fue una de las nuevas canciones que The Cure presentó durante su gira Shows Of A Lost World en 2022 y 2023. La banda también ha anunciado que Songs Of A Lost World se lanzará el 1 de noviembre y que A Fragile Thing será la tercera pista del álbum.

Robert Smith ha compartido que la creación del álbum ha sido un proceso largo y emocional, influenciado por la pérdida de su madre, padre y hermano. Además, mencionó que ha estado trabajando en dos álbumes de The Cure, uno de los cuales sería este esperado Songs Of A Lost World.

The Cure también tocará dos conciertos para la BBC a finales de mes, con entradas disponibles a través de un sorteo que cerró el 9 de octubre. ¿Estás preparado para el retorno de The Cure?

Tracklist de The Cure – Songs Of A Lost World