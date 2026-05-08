La Roux —nombre artístico de la londinense Elly Jackson— pone fin a seis años de silencio discográfico con el anuncio de Old Flames, su cuarto álbum de estudio, previsto para el 6 de noviembre de 2026 a través de Vertigo Records, bajo licencia exclusiva de Universal Music. El regreso llega avalado por el single de presentación «Cabin Fever», disponible ya en todas las plataformas, y se produce en un momento de renovado interés por su figura: a finales de 2025, su colaboración en directo con Skream —interpretando por primera vez juntos el mítico remix de «In For The Kill»— en el show de Fred again.. en el Alexandra Palace de Londres volvió a poner el foco sobre una de las artistas más singulares del pop y la electrónica británica.

Old Flames ha sido compuesto, escrito, producido y arreglado íntegramente por La Roux, sin productores externos, lo que subraya la naturaleza profundamente personal del proyecto. El disco consta de once cortes y sus referencias sonoras y visuales van desde David Lynch y Donnie Darko hasta All Saints y Mariah Carey, con una paleta que mezcla nostalgia de los noventa con producción electrónica expansiva y completamente contemporánea. El sello es Vertigo Records, marca con la que La Roux da continuidad a su relación con el universo Universal Music.

«Cabin Fever» abre el universo de Old Flames sumergiéndonos en la hibernación autoimpuesta: pensamientos en bucle, excusas y la seducción de no salir. Sobre un armazón de pop electrónico de inequívoco sabor noventero —con ecos del Michael Jackson más sintético y del mejor dance-pop británico de la era de las cadenas de música—, Elly Jackson despliega una producción limpia pero, al mismo tiempo, cargada de matices. El single llega acompañado de un videoclip oficial que establece las coordenadas visuales del álbum. En palabras de la propia artista: «‘Cabin Fever’ trata de dónde estaba: atrapada en mi cabeza y perdida, teniendo que ser brutalmente honesta para poder escapar».

El disco llega seis años después de Supervision (2020), su tercer trabajo, al que dedicamos una reseña en profundidad. Aquel álbum marcó una evolución hacia sonidos más soul y disco, y en él Tyler, The Creator —con quien La Roux colaboró en Igor (2019)— remezclaba el corte «Automatic Driver». Desde entonces, la artista ha mantenido una actividad intermitente: en 2021 apareció junto a CASISDEAD en «Park Assist», y en 2022 compartió el single «Replacements» con Chromeo, recogido también en estas páginas. Old Flames es, según sus propias palabras, una despedida: a una manera de comportarse en el amor, en la vida y en la música, y se presenta como el capítulo más honesto y desnudo de su carrera hasta la fecha.

Old Flames: Tracklist completo del nuevo disco de La Roux (2026)

1. Old Flames (Intro)

2. Cabin Fever

3. Lose Myself

4. Falling

5. To Make Our Love

6. Your Lover

7. Final Fantasy

8. Night Vision

9. I Just Keep Crying

10. Babyline

11. Old Flames

La Roux, la arquitecta del synth-pop que nunca dejó de evolucionar

La Roux es el proyecto de la compositora, productora y cantante londinense Elly Jackson, nacida en 1988. Su debut homónimo (2009, Polydor/Cherrytree) la catapultó a la primera línea del pop internacional con singles como «Bulletproof» e «In For The Kill», vendió más de dos millones de copias solo en Estados Unidos y le valió un Grammy a la mejor grabación dance. Tras el largo silencio que siguió a aquel impacto, regresó en 2014 con Trouble in Paradise (Skint/Columbia), un segundo trabajo que profundizaba en el funk y el boogie de los ochenta, y en 2020 publicó Supervision (Skint/Columbia), álbum de transición hacia texturas más soul y electrónica de club. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con Skrillex, Tyler, The Creator, Skream y Chromeo, y su obra ha sido sampleada por artistas tan dispares como Major Lazer, French Montana o Tion Wayne. Old Flames llega como su declaración más íntima y, al mismo tiempo, como la confirmación de que La Roux sigue siendo una voz sin equivalente en la electrónica pop contemporánea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.