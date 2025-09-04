Lady Gaga convierte el universo de «Wednesday» en una pista de baile con su nuevo single «The Dead Dance»

Lady Gaga ha vuelto a sorprender, esta vez desde el lado más oscuro y teatral de su repertorio. La artista ha lanzado The Dead Dance, un tema compuesto junto a Andrew Watt y Henry Walter, y coproducido con Watt y Cirkut, todos ellos colaboradores de su álbum de 2025 Mayhem. La canción forma parte de la segunda temporada de la serie de Netflix Wednesday, donde Gaga debuta como actriz en el papel de Rosaline Rotwood, una antigua profesora de la Academia Nevermore con un pasado misterioso.

Musicalmente, The Dead Dance mezcla un bajo infeccioso, sintetizadores con guiños a Thriller y guitarras eléctricas, mientras Gaga invita a “hacer el baile de los muertos” con versos como “I’ll dance until I’m dead”. El tema suena en el episodio 7, durante una secuencia de baile clave, y se estrenó el mismo día que la segunda parte de la temporada.

El videoclip oficial, dirigido por Tim Burton, se rodó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, México, alternando imágenes en blanco y negro con estallidos de color y una estética gótica inconfundible. El vestuario corrió a cargo de Colleen Atwood y la coreografía fue diseñada por Parris Goebel y Corey Baker.

En declaraciones durante el estreno, Gaga confesó que la inspiración del tema nació de una ruptura, transformada en una celebración catártica con amigos. Jenna Ortega, protagonista de la serie, destacó la experiencia de trabajar con la cantante como “muy especial” y alabó su talento y generosidad en el set.

Actualmente, Gaga continúa con la gira norteamericana Mayhem Ball, que llegará al Reino Unido este mes, y ha sido confirmada como parte del cartel de los MTV VMAs 2025. Con The Dead Dance, la artista no solo amplía su universo musical, sino que deja su huella en uno de los fenómenos televisivos más seguidos del momento.

Lady Gaga: de las pistas de baile al Olimpo del pop

Lady Gaga, nacida Stefani Joanne Angelina Germanotta en Nueva York en 1986, irrumpió en la escena global con The Fame (2008), un debut que redefinió el pop gracias a éxitos como Just Dance y Poker Face, ambos número uno en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. La expansión The Fame Monster (2009) trajo himnos como Bad Romance, Telephone y Alejandro, consolidando su estatus de fenómeno mundial. En 2011, Born This Way abrazó mensajes de diversidad y autoaceptación, con sencillos como Judas, The Edge of Glory y Yoü and I. Dos años después, Artpop (2013) exploró un sonido más experimental, seguido por el giro al jazz junto a Tony Bennett en Cheek to Cheek (2014), que debutó en el número uno del Billboard 200.

En 2016, Gaga mostró un lado más íntimo con Joanne, antes de conquistar Hollywood con A Star Is Born (2018) y su banda sonora, que incluyó el éxito mundial Shallow, ganador del Óscar a Mejor Canción Original. Con Chromatica (2020) regresó a la electrónica de alto voltaje, destacando Rain on Me junto a Ariana Grande. Su discografía, según Wikipedia, suma ocho álbumes de estudio, cuatro bandas sonoras, cinco recopilatorios, tres discos de remezclas y más de 40 sencillos, además de colaboraciones y EPs. En 2025, lanzó Mayhem, con colaboraciones como Die with a Smile junto a Bruno Mars, y el single The Dead Dance para la segunda temporada de Wednesday, confirmando que, tras casi dos décadas de carrera, sigue reinventándose sin perder su sello inconfundible.

