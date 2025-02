Lady Gaga lanza «Abracadabra»: un viaje oscuro y electrizante

Lady Gaga ha lanzado el videoclip de su nuevo sencillo Abracadabra, sorprendiendo a sus fans durante la transmisión de los premios Grammy. Este lanzamiento marca un adelanto de su esperado séptimo álbum de estudio Mayhem, que saldrá a la venta el 7 de marzo.

El videoclip, que se estrenó durante una pausa comercial de los Grammy, retoma el estilo electro-pop oscuro que caracterizó su álbum de 2011 Born This Way. En el video, Gaga aparece junto a un grupo de bailarines vestidos con atuendos góticos, realizando una coreografía impactante. Este contraste con la balada R&B Die With A Smile, su reciente colaboración con Bruno Mars, muestra la versatilidad de Mayhem, que promete ser un caos de géneros.

Lady Gaga ha descrito Mayhem como una mezcla de influencias que abarcan desde el rock alternativo de los 90, el electro-grunge, hasta melodías de Prince y David Bowie, líneas de bajo funky y sintetizadores analógicos. Este álbum, producido por Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt, busca reinventar el sonido temprano de la artista con un enfoque caleidoscópico.

Lady Gaga: De ícono pop a reina del electro-grunge

Lady Gaga, nacida como Stefani Joanne Angelina Germanotta, irrumpió en la escena musical en 2008 con su álbum debut The Fame, que incluía éxitos como Just Dance y Poker Face. Su estilo único y su capacidad para reinventarse la convirtieron rápidamente en una figura influyente en la industria musical.

En 2011, lanzó Born This Way, un álbum que consolidó su estatus como ícono pop y que exploró temas de autoaceptación y diversidad. Canciones como Born This Way y The Edge of Glory se convirtieron en himnos para la comunidad LGBTQ+.

A lo largo de su carrera, Gaga ha experimentado con diversos géneros musicales. En 2014, sorprendió a sus fans con Cheek to Cheek, un álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett. En 2016, lanzó Joanne, un álbum más personal y acústico que mostró una faceta diferente de la artista.

En 2020, regresó al electro-pop con Chromatica, un álbum que incluía colaboraciones con Ariana Grande y Elton John. Su sencillo Rain on Me ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop.

Ahora, con el lanzamiento de Abracadabra y su próximo álbum Mayhem, Lady Gaga continúa desafiando las expectativas y explorando nuevos territorios musicales.

