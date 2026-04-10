Lady Gaga y Doechii convierten la pista de baile en un desafío sin complejos con su explosiva “Runway”

La alianza entre Lady Gaga y Doechii era cuestión de tiempo, pero Runway demuestra que, cuando dos artistas con personalidades tan marcadas se cruzan, el resultado puede ser un auténtico terremoto pop. El tema, creado para la banda sonora de The Devil Wears Prada 2, llega cargado de actitud, electrónica ochentera y un mensaje claro: aquí nadie pide permiso para brillar.

La canción, escrita por Gaga junto a nombres como Bruno Mars, Andrew Watt o D’Mile, juega con un beat sintético que encaja con la mezcla de la voz poderosa de la neoyorquina y el flow afilado de la rapera de Florida. Desde el primer verso, Gaga marca el tono con líneas como “Estoy sintiéndome libre, excepcionalmente yo/ Odia todo lo que quieras, pero soy peligrosa”, mientras ambas rematan el estribillo con un mantra pensado para incendiar cualquier club: “De lunes a domingo, puedo convertir la pista en una pasarela”.

La colaboración llega tras años de admiración mutua. Doechii ya entregó a Gaga el Innovator Award en los iHeartRadio Music Awards, celebrando su impacto en generaciones de fans queer, mientras que Gaga ha destacado públicamente la fuerza creativa de la rapera.

El estreno de The Devil Wears Prada 2, previsto para el 1 de mayo, recupera al reparto original —Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci— y sitúa a Miranda Priestly frente a un panorama mediático en plena mutación. Gaga también forma parte del elenco, aunque su papel sigue siendo un misterio.

Para ambas artistas, Runway encaja en un momento de expansión creativa. Gaga continúa alternando música y cine tras A Star Is Born y Joker: Folie à Deux, mientras que Doechii cerró 2025 con “Girl, Get Up” junto a SZA, consolidándose como una de las voces más versátiles del hip-hop actual.

La evolución imparable de Lady Gaga: de icono pop a fuerza creativa total

A lo largo de casi dos décadas, Lady Gaga ha construido una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo. Desde su debut con The Fame y éxitos como “Just Dance” o “Poker Face”, la artista ha explorado territorios sonoros tan diversos como el dance, el jazz o el rock, firmando discos clave como Born This Way, Artpop, Joanne y Chromatica. Su salto al cine la consolidó como intérprete con A Star Is Born, que le valió un Oscar por “Shallow”, y más tarde con Joker: Folie à Deux. Paralelamente, ha mantenido una presencia constante en la cultura pop gracias a su activismo, su estética camaleónica y su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Hoy, Gaga es sinónimo de ambición artística y libertad creativa.

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