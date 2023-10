Lady Gaga y The Rolling Stones, juntos en un nuevo vídeo en directo

Si eres fan de Lady Gaga y de The Rolling Stones, estás de enhorabuena. Los dos iconos musicales han colaborado en una canción llamada Sweet Sounds Of Heaven, que forma parte del nuevo álbum de la banda británica, Hackney Diamonds y que se trata del primer disco de material original de los Stones en casi dos décadas.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, los Rolling Stones ofrecieron un concierto sorpresa en el club Racket NYC de Nueva York, donde interpretaron temas del nuevo trabajo y algunos clásicos. Lady Gaga se unió a ellos en el escenario para cantar Sweet Sounds Of Heaven, una canción que también cuenta con la participación de Stevie Wonder en la versión de estudio.

El resultado fue una actuación llena de energía y química entre Mick Jagger y Lady Gaga, que demostraron su talento vocal y su carisma. La banda ha compartido un nuevo vídeo en directo de esta colaboración, que puedes ver al comienzo de la noticia.

En una reciente entrevista, Jagger habló sobre cómo fue trabajar con Gaga en Sweet Sounds Of Heaven. El cantante elogió a la estrella del pop y explicó que grabaron la canción en vivo en el estudio. “Ella es una gran cantante y nunca la había escuchado cantar así antes. No exactamente”, dijo Jagger. “Y luego volvimos y hicimos algunas partes extra que no habíamos hecho el día y luego estuvimos cara a cara, ajustando las partes y gritando un poco”.

Hackney Diamonds es el nuevo álbum de The Rolling Stones, que contiene 12 canciones inéditas y dos versiones. El disco ha recibido críticas positivas por su sonido fresco y variado, que abarca desde el blues al pop, pasando por el rock y el soul. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.