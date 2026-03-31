Lambrini Girls regresan con “Cult of Celebrity”, un ataque frontal al poder y a la podredumbre de las élites

Lambrini Girls vuelven con toda su furia punk en “Cult of Celebrity”, su primer lanzamiento desde su debut de 2025 y una demostración más de que el dúo de Brighton no ha venido a suavizar su discurso. El single llega acompañado de un videoclip dirigido por Harv Frost, conocido por su trabajo con The Last Dinner Party y Laufey, y mantiene intacta la mezcla de rabia, humor negro y denuncia que ha convertido al grupo en una de las voces más incómodas —y necesarias— del punk británico contemporáneo.

En el comunicado que acompaña al lanzamiento, el grupo dispara sin rodeos contra las élites: “El viejo cuento de vender tu alma al diablo lleva años circulando entre la alta sociedad. Pero, a la vista de los acontecimientos recientes, resulta que la élite es, de hecho, el mismísimo diablo encarnado. Qué sorpresa. Nunca tuvieron alma que vender”. Una declaración que encaja con su estilo directo, incómodo y profundamente político, que no teme señalar abusos de poder ni desmontar mitologías de fama y privilegio.

El grupo también cita al filósofo italiano Antonio Gramsci, recuperando su célebre frase “El viejo mundo está muriendo y el nuevo tarda en aparecer: ahora es el tiempo de los monstruos”, una referencia que subraya el tono apocalíptico y combativo del single. “Cult of Celebrity” es, en esencia, un ataque frontal al culto a la fama y a quienes lo utilizan como escudo para ocultar comportamientos depredadores.

Con este lanzamiento, Lambrini Girls abren un nuevo capítulo tras Who Let The Dogs Out, su debut de 2025, y lo hacen reafirmando su identidad: punk afilado, letras que muerden y una energía que no pide permiso. Si algo demuestra “Cult of Celebrity”, es que el dúo no piensa bajar el volumen ni un solo decibelio.

Lambrini Girls, una trayectoria que convirtió la rabia política en un arma punk de precisión

Desde sus primeros EPs, Lambrini Girls se han posicionado como una de las bandas más incendiarias del panorama británico. Su mezcla de punk directo, humor corrosivo y activismo explícito les ha permitido conectar con una audiencia que busca algo más que guitarras ruidosas: buscan un mensaje. Con Who Let The Dogs Out, consolidaron su reputación como cronistas de un presente incómodo, abordando temas como misoginia, violencia institucional y desigualdad. Sus conciertos, conocidos por su intensidad y su espíritu comunitario, han sido clave para su crecimiento. Ahora, con “Cult of Celebrity”, el dúo demuestra que sigue dispuesto a incomodar, provocar y señalar las grietas del sistema sin perder un ápice de su identidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.