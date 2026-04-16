Lana Del Rey firma su entrada definitiva en el universo Bond con “First Light”

Lana Del Rey llevaba años flirteando con el imaginario Bond, pero por fin ha llegado el momento: la artista ha estrenado “First Light”, el tema principal del nuevo videojuego 007: First Light, y lo hace con esa mezcla de elegancia melancólica y dramatismo cinematográfico que tan bien domina. La canción, creada junto al veterano compositor David Arnold, responsable de bandas sonoras como Casino Royale o Tomorrow Never Dies, encaja de inmediato en la tradición Bond sin renunciar al sello inconfundible de Del Rey, algo que el propio Arnold celebró al afirmar en declaraciones oficiales: “La música de James Bond siempre ha sido una parte enorme de su identidad. Una canción debe intrigarte, emocionarte y abrirte la puerta a ese mundo”.

El juego, desarrollado por IO Interactive —los mismos detrás de Hitman—, llegará el 27 de mayo a Xbox, PlayStation y PC, con una versión para Nintendo Switch 2 prevista para finales de año. En esta nueva historia de origen, el papel de James Bond recae en Patrick Gibson, acompañado por un reparto que incluye a Lenny Kravitz, Priyanga Burford, Alastair Mackenzie, Kiera Lester, Noemie Nakia y Lennie James. Además, el DJ Dimitri Vegas formará parte del elenco y aportará un remix del icónico tema Bond para la banda sonora del juego.

La participación de Lana Del Rey no ha pillado del todo por sorpresa: el año pasado ya se filtró el registro de una canción titulada “First Light” en la ASCAP, alimentando rumores que hoy se confirman. Y aunque esta sea su primera contribución oficial al universo Bond, no es su primer intento. En 2024, la artista reveló que había escrito “24” para Spectre, aunque finalmente se eligió “Writing’s On The Wall” de Sam Smith. Lejos de resentirse, Del Rey bromeó entonces con que seguiría haciendo su “cosa a lo Nancy Sinatra” mientras esperaba su oportunidad real. Pues bien, ya está aquí.

El lanzamiento de “First Light” coincide con un momento especialmente activo para la artista, que prepara su próximo álbum Stove, del que ya conocemos los singles “Henry, Come On”, “Bluebird” y “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”. Un proyecto que, según adelantó a NME, mostrará un enfoque más melódico y juguetón, menos confesional que trabajos recientes como Blue Bannisters o Chemtrails Over the Country Club.

Lana Del Rey: del sueño americano roto a icono generacional sin renunciar a su esencia

Desde su irrupción global con “Video Games” en 2011, Lana Del Rey ha construido una de las trayectorias más singulares del pop contemporáneo. Su discografía, que incluye títulos clave como Born to Die, Ultraviolence, Norman Fucking Rockwell! o Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, ha consolidado un universo propio donde conviven la nostalgia americana, el cine clásico, la vulnerabilidad emocional y una estética sonora inconfundible. A lo largo de más de una década, Del Rey ha evolucionado desde el pop barroco hacia territorios más folk, experimentales o minimalistas, sin perder nunca su identidad. Su capacidad para reinventarse sin romper su narrativa la ha convertido en una figura imprescindible, influyente y siempre impredecible dentro de la música actual.

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