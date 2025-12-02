Lasse Lokøy regresa con un indie íntimo y reflexivo en su nuevo álbum «& The Roommates»

El bajista convertido en solista Lasse Lokøy, conocido por su paso en la banda punk noruega Sløtface, acaba de anunciar el lanzamiento de su segundo álbum en solitario, & The Roommates, previsto para el 9 de enero de 2026 bajo su propio sello Glimten Records. El anuncio llega acompañado del single Lot Of People Here, un tema que se mueve entre la melancolía y la introspección, con un aire slacker indie que refleja tanto crisis personales como la incertidumbre política y climática global. En palabras del propio artista, la canción es un viaje sin destino claro, un vagar que encuentra paz en la deriva.

El disco, grabado en su estudio casero en Los Ángeles, contará con colaboraciones de artistas como Safario, Emma Jensen, Mikhael Paskalev y Vuyo, aportando diversidad a un proyecto que el propio Lokøy describe como un “álbum fotográfico” de sí mismo, más centrado en su faceta de cantautor que en la producción. La lista de canciones incluye títulos como Julia (con Emma Jensen), Jam (junto a Vuyo) y Many Times – Interlude (con Safario), además de piezas como Raining In LA y Clay Of My Heart. Su debut en solitario, Badminton (2021), recibió críticas muy positivas, con NME destacando su sofisticado paladar pop y su capacidad para moverse con libertad creativa.

Este nuevo trabajo parece marcar un giro hacia lo confesional y lo diarístico, inspirado en escritores que exploran lo íntimo. Mientras que Badminton fue un escaparate de producción y colaboraciones con artistas como Girl In Red, Uffie y Nils Bech, & The Roommates promete ser un retrato más personal, con momentos intensos y otros más dulces, pero siempre honestos. La apuesta de Lokøy por un sonido DIY y por abrirse como narrador de sus propias crisis lo coloca en un lugar interesante dentro de la escena indie internacional, donde la vulnerabilidad y la experimentación se dan la mano.

De Sløtface al universo solista: la evolución de Lasse Lokøy

La carrera de Lasse Lokøy comenzó con fuerza como bajista de Sløtface, banda punk noruega que se ganó reconocimiento internacional por su energía juvenil y su activismo feminista. Con discos como Try Not to Freak Out (2017) y Sorry for the Late Reply (2020), el grupo se convirtió en una referencia del punk escandinavo, con giras por Europa y Estados Unidos y presencia en festivales de renombre. Lokøy, sin embargo, siempre mostró inquietudes más allá del bajo y la distorsión, explorando sonidos electrónicos y pop alternativo que terminarían cristalizando en su proyecto solista.

En 2021 lanzó Badminton, su primer álbum en solitario, que fue recibido con entusiasmo por la crítica. NME le otorgó cuatro estrellas, destacando su capacidad para mezclar melodías pop sofisticadas con una visión callejera y cosmopolita. El disco incluyó colaboraciones con Girl In Red, Uffie y Nils Bech, mostrando su habilidad para moverse entre géneros y escenas. Desde entonces, Lokøy ha ido consolidando su identidad como productor y cantante, alejándose del rol secundario de bajista para convertirse en un narrador de sus propias experiencias. Su música se caracteriza por un enfoque DIY, con producciones caseras que no renuncian a la ambición estética. Con & The Roommates, Lokøy parece dar un paso más hacia la madurez artística, apostando por un sonido íntimo y confesional que lo sitúa en la línea de artistas indie que buscan autenticidad en tiempos de crisis. Su evolución demuestra que, lejos de encasillarse, Lokøy ha sabido reinventarse y abrirse camino en un panorama musical cada vez más diverso y exigente.

