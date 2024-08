Laura Marling dedica su emotiva nueva canción a su hija

La cantautora británica Laura Marling ha lanzado su nueva canción No One’s Gonna Love You Like I Can, que formará parte de su próximo álbum Patterns In Repeat. El mes pasado, Marling compartió un video en el que interpretaba una versión en piano de esta canción, y ahora ha revelado la versión de estudio. La canción, que dura menos de dos minutos, es una pieza íntima y conmovedora que transmite grandes emociones en un corto tiempo.

No One’s Gonna Love You Like I Can comienza con una línea intrigante que podría hacer pensar que se trata de una canción de amor, pero en realidad está dedicada a la hija de Marling, nacida el año pasado. La versión de estudio, grabada en el estudio casero de Marling en Londres, mantiene la misma atmósfera íntima que la versión en piano, pero añade una hermosa sección de cuerdas que enriquece la experiencia auditiva.

El álbum Patterns In Repeat, producido por la propia Marling, saldrá a la venta el 25 de octubre a través de Partisan/Chrysalis.