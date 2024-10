Lauren Mayberry de Chvrches lanza el nuevo single “Something In The Air” antes de su álbum debut en solitario

Lauren Mayberry, la talentosa vocalista de Chvrches, ha lanzado su nuevo sencillo Something In The Air, anticipando su esperado álbum debut en solitario Vicious Creature. Este tema, que debutó como el Hottest Record in the World en BBC Radio 1, aborda temas de conspiraciones y la búsqueda de la felicidad, con un coro poderoso que resuena con la audiencia.

Inspirada por una conversación con un músico británico sobre teorías de la conspiración, Mayberry y su colaborador Dan McDougall crearon esta canción durante una sesión en Londres. La letra refleja la desconexión y el deseo de encontrar alegría en medio de la confusión.

El álbum Vicious Creature promete explorar la sexualidad y el empoderamiento desde una perspectiva profundamente personal, influenciado por artistas como Tori Amos, Fiona Apple, PJ Harvey y Kathleen Hanna, así como por grupos británicos de los 90 como All Saints y Sugababes. Mayberry describe su nuevo trabajo como un “parque de atracciones pop divertido, extraño, triste y alegre”.

Además, Mayberry se unirá a London Grammarcomo telonera en su gira por el Reino Unido y Europa en 2024, llevando su música a una audiencia aún más amplia.