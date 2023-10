Lauren Mayberry de Chvrches lanza «Shame», su segundo sencillo en solitario

La cantante escocesa Lauren Mayberry, más conocida por ser la cantante de Chvrches, ha lanzado su segunda canción en solitario titulada Shame, tras su sencillo de septiembre llamado Are You Awake?

Mayberry describe la canción como una exploración del doble significado de la palabra «vergüenza» y cómo a menudo se siente y se internaliza, pero a la vez es una lástima sentirse así y no poder cambiarlo. La canción se inspira en sus experiencias personales y reflexiona sobre la presión de las expectativas de género que enfrentó durante su juventud en la década de 2000.

Mayberry está a punto de concluir su primera gira en solitario, que comenzó en septiembre en América del Norte y continuará pronto en Europa con fecha en España, y esta nueva canción refleja su crecimiento como artista independiente, coincidiendo con el décimo aniversario del álbum debut de Chvrches, The Bones of What You Believe.