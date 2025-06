Lewis Capaldi regresa con el emotivo single “Survive” antes de un posible set en Glastonbury

El cantautor escocés Lewis Capaldi ha vuelto al panorama musical con Survive, su primer single en casi dos años. Esta poderosa balada, coescrita con Sam Romans, aborda sus luchas con la salud mental y el síndrome de Tourette, reflejando su periodo de descanso tras un emotivo momento en Glastonbury 2023, cuando el público lo ayudó a completar su actuación. Dirigido por Hector Dockrill, el video de Survive captura la vulnerabilidad y resiliencia de Capaldi, con letras como “Most nights I fear that I’m not enough / I swear to God I’ll survive”. El lanzamiento coincide con rumores de un set secreto en el Pyramid Stage de Glastonbury 2025 este viernes, alimentados por carteles con fragmentos de la canción en Glasgow y Somerset.

Un himno de resiliencia y superación

Survive, descrito como un “himno valiente” por el equipo de Capaldi, explora la autocrítica y la desesperación con versos como “How long till it feels like the wound’s finally starting to heal?”. El estribillo , con su declaración “I’m gonna get up and try, if it’s the last thing I do”, refleja una potente determinación. Producido por Romans, Andrew Wells, y con contribuciones de Peter Fenn y Cassidy Turbin, el tema mantiene el estilo emocional de Capaldi, conocido por éxitos como Someone You Loved. La canción, disponible en streaming y en formatos físicos como CD con versiones de piano y demo, ya ha generado entusiasmo entre los fans.

Rumores de un regreso triunfal en Glastonbury

La especulación sobre un set secreto de Capaldi en Glastonbury 2025 se intensificó tras la aparición de carteles en Glasgow y Castle Cary con frases como “I refuse to spend my best years rotting in the sun” y “Most nights I fear that I’m not enough”. Estas letras, presentes en Survive, sugieren una actuación el viernes a las 16:55 en el Pyramid Stage, antes de Alanis Morissette y Biffy Clyro. Este sería su primer gran escenario desde 2023, cuando su actuación en Glastonbury marcó un punto de inflexión debido a problemas causados por el Síndrome de Tourette. Capaldi ha probado su regreso con shows benéficos en Escocia en mayo de 2025, apoyando a la organización CALM contra el suicidio.

Lewis Capaldi: La voz de la vulnerabilidad y el éxito global

Nacido en Glasgow en 1996, Lewis Capaldi se convirtió en una estrella mundial con su debut Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019), el álbum más vendido en el Reino Unido en 2019 y 2020. Su single Someone You Loved lideró listas en 29 países, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y fue nominado al Grammy. Con su segundo álbum, Broken By Desire to Be Heavenly Sent (2023), logró tres singles número 1 en el Reino Unido: Pointless, Wish You The Best y Forget Me. Sin embargo, la fama trajo desafíos, incluyendo ansiedad y Tourette, diagnosticado en 2022, lo que lo llevó a tomar un descanso tras Glastonbury 2023. Su documental de Netflix How I’m Feeling Now (2023) mostró su vulnerabilidad, resonando globalmente.

La carrera de Capaldi destaca por su autenticidad y conexión emocional con el público. Desde sus inicios subiendo canciones a SoundCloud hasta llenar estadios, su estilo combina baladas desgarradoras con humor escocés. Colaboraciones con productores como Max Martin y Malay han pulido su sonido, mientras su apoyo a causas de salud mental lo ha hecho querido por fans y críticos. Con Survive, Capaldi no solo marca su regreso, sino que reafirma su capacidad para transformar el dolor en arte. Su posible actuación en Glastonbury 2025 promete ser un momento de redención, consolidando su lugar como uno de los cantautores más influyentes de su generación.

