Liam Gallagher canta «Sad Song» en la reedición de «Definitely Maybe»

Oasis ha compartido una versión alternativa de Sad Song, esta vez cantada por Liam Gallagher. La canción original, con Noel Gallagher en la voz, es una pista adicional del álbum debut de la banda de Britpop, Definitely Maybe (1994). La nueva demo, titulada Sad Song (Mauldeth Road West Demo, Nov ’92), es parte de la reedición del 30 aniversario del álbum, que saldrá el 30 de agosto a través de Big Brother. Esta reedición incluirá grabaciones de la sesión original abandonada en Monnow Valley Studios y tomas descartadas de la sesión definitiva en Sawmills Studios en Cornwall, mezcladas por Noel Gallagher y Callum Marinho.

La reedición ofrece una nueva perspectiva sobre el proceso de creación del álbum, mostrando la energía y determinación de los primeros años de Oasis. En cuanto a novedades actuales de la banda, Liam Gallagher recientemente concluyó su gira del 30º aniversario de Definitely Maybe en el Reino Unido e Irlanda, donde dedicó Half The World Away a su hermano Noel. También mencionó la posibilidad de una gira del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory en 2025, para lo que sigue insistiendo en que es Noel quien se hace el difícil. ¿Llegará el día en que entierren el hacha de guerra?