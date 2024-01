Lil Nas X estrena «J Christ», un single con un polémico vídeo bíblico

El rapero y cantante Lil Nas X ha lanzado su primer single en dos años, titulado J Christ, acompañado de un vídeo musical dirigido por él mismo que parodia diversas historias bíblicas. El artista ha generado una gran controversia con las imágenes, que muestran a imitadores de famosos como Taylor Swift, Kanye West, Ed Sheeran, Oprah Winfrey o Barack Obama subiendo al cielo, mientras que él se enfrenta al diablo en un partido de baloncesto o aparece crucificado y en un arca.

Lil Nas X ha explicado que su nuevo single está dedicado “al hombre que tuvo el mayor regreso de todos los tiempos” y que representa “un nuevo comienzo” para él, en el que expresa su espiritualidad a su manera. El vídeo hace referencia a su anterior éxito MONTERO (Call Me By Your Name), que también causó polémica por su temática.

El artista ha anunciado además que se va a matricular en la Universidad Liberty, una institución cristiana de Virginia, para estudiar Liderazgo Cristiano y Estudios Bíblicos. Según ha dicho, quiere demostrar que “no todo es una broma” y que está dispuesto a aprender más sobre la religión.

J Christ es el primer adelanto del próximo álbum de Lil Nas X, que se espera que salga a la luz este año. El rapero también protagonizará un documental llamado Long Live Montero, que seguirá su gira en apoyo a su álbum debut, Montero, lanzado en 2021.