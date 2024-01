Lil Nas X estrena nueva canción y documental sobre su vida

El músico pop Lil Nas X no para de sorprender a sus fans con nuevos lanzamientos. Tras el éxito de su single J Christ, que causó polémica por su provocativo vídeo, el artista ha publicado otra canción titulada Where Do We Go Now? (Music From Lil Nas X: Long Live Montero) que, según él mismo ha explicado, es una canción “para acompañar tu depresión”.

Where Do We Go Now? y J Christ son los primeros singles de Lil Nas X en dos años, después de Late to da Party, con YoungBoy Never Broke Again, y Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem) en 2022. Su álbum debut, Montero, salió el año anterior y se convirtió en un fenómeno mundial gracias a temas como Montero (Call Me by Your Name).

Además de su nueva música, Lil Nas X también ha estrenado un documental sobre su vida, titulado Lil Nas X: Long Live Montero, que se presentó en el Festival de Cine de Toronto el año pasado y en el que el músico habla de su infancia, su salida del armario, su ascenso a la fama y sus desafíos personales y profesionales.