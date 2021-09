Limp Bizkit están de vuelta con single y videoclip

La nueva canción de Limp Bizkit, titulada Dad Vibes, será el primer adelanto de Stampede of the Disco Elephants, el nuevo disco de la banda, si es que finalmente deciden mantener ese nombre.

Sobre el disco

Va a ser el primer disco de la banda en 10 años, concretamente desde Gold Cobra en 2011, y no porque la banda se haya dormido en los laureles, sino porque no lograban estar contentos con el resultado.

«Probablemente, en los últimos 10 años, hemos estado en el estudio para intentar completar el disco unas siete veces en diferentes estudios», afirma el guitarrista Wes Borland.

Mientras llegan noticias oficiales, disfrutemos de este primer adelanto.

LIMP BIZKIT – DAD VIBES

Sobre Limp Bizkit

Si el nu metal, ese subgénero tan rechazado por los puristas metaleros, tiene alguna leyenda, se trata de Limp Bizkit. Formado en 1994, el grupo de Florida ha conseguido dar sentido a este sonido inspirado por el rap rock y funk metal de gente como Faith No More y Rage Against The Machine. Con todo, el éxito no le llegó rápido. No fue hasta su segundo disco, de 1999, que consiguió unas ventas extraordinarias. El tercero fue aún más arrollador, tanto sonora como comercialmente. En el 2005 se disolvió pero se volvió a unir tan solo seis años después.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

