Limp Bizkit vuelve con sarcasmo, riffs y un guiño a Morgan Wallen

Después de cuatro años de silencio discográfico, Limp Bizkit regresa con el provocador single Making Love To Morgan Wallen, una pieza que mezcla el sonido clásico del grupo con letras surrealistas y referencias inesperadas. El tema, lanzado en septiembre de 2025, sigue al álbum Still Sucks (2021) y marca una nueva etapa para Fred Durst y compañía, sin perder su esencia irreverente.

Desde el inicio, la canción rinde homenaje al fallecido Chester Bennington de Linkin Park, hace un guiño David Bowie (“I’ll chop you up if I’m under pressure”) o narra escenas como montar un scooter con capa o ser expulsado del resort de Donald Trump. Vamos, que tiene de todo, manteniendo la fórmula que hizo célebre a la banda: versos minimalistas seguidos de un coro explosivo y cargado de riffs. La referencia a Morgan Wallen aparece en el tramo final, con la frase “makin’ love to Morgan Wallen in an elevator”, que da título al tema. Aunque no hay colaboración directa, el guiño conecta con el auge del artista country, quien lanzó I’m The Problem en mayo y ha trabajado recientemente con Post Malone y Tate McRae.

La banda presentó el tema en el festival Reading 2025, donde destacó por su energía y fidelidad a su estilo. Con este nuevo lanzamiento, Limp Bizkit demuestra que sigue rollin’, sin pedir permiso ni perdón.

De la furia al legado: Limp Bizkit y su reinado en el nu metal

Limp Bizkit nació en 1994 en Jacksonville, Florida, como una explosiva mezcla de rap, metal y actitud punk. Liderados por el carismático y polémico Fred Durst, junto al guitarrista Wes Borland, el bajista Sam Rivers, el baterista John Otto y el DJ Lethal, la banda se convirtió en uno de los pilares del movimiento nu metal a finales de los 90. Su debut Three Dollar Bill, Y’all (1997) marcó el inicio de una carrera marcada por la provocación y el éxito comercial, con temas como Counterfeit y su versión de Faith de George Michael. Pero fue Significant Other (1999) el que los catapultó a la fama mundial, gracias a himnos como Nookie y Break Stuff, que definieron una generación de adolescentes furiosos y fans del skate.

El punto más alto llegó en 2000 con Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, que vendió más de un millón de copias en su primera semana y alcanzó el número 1 en EE. UU., Reino Unido y Canadá. A partir de ahí, la banda experimentó altibajos creativos: Results May Vary (2003) fue duramente criticado por la ausencia de Borland, mientras que Gold Cobra (2011) intentó recuperar su esencia sin demasiado impacto. Tras una década de silencio, sorprendieron con Still Sucks (2021), un disco que, sin reinventarse, demostró que aún sabían divertirse. En 2025, regresan con el single Making Love To Morgan Wallen, reafirmando que Limp Bizkit sigue siendo sinónimo de caos, riffs y autenticidad provocadora.