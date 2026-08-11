Hace apenas dos meses, The Linda Lindas anunciaban su fichaje por Reprise/Warner Records y parecía razonable preguntarse si el salto a una gran discográfica limaría las aristas de una banda que se hizo viral cantando contra el racismo y el machismo en una biblioteca pública de Los Ángeles. La respuesta ha llegado en forma de “Blood On Our Hands”, el tercer adelanto de su álbum Gotta Get Out, y es tan afilada como cualquier cosa que hayan publicado hasta ahora.

El tema, de apenas dos minutos de duración, abandona los estribillos pulidos de “Closer” para volver a un sonido más crudo, casi hardcore, con guitarras que no dan tregua desde el primer segundo. No hay término medio: el cuarteto angelino ha elegido su momento de mayor visibilidad, con una gran discográfica detrás y un disco a punto de salir, para lanzar quizás su canción más furiosa hasta la fecha.

Dinero, complicidad y una letra sin medias tintas

“Blood On Our Hands” está cantada por Eloise Wong, bajista y voz principal en este tema, y no deja lugar a la ambigüedad: habla de gasto público, de complicidad colectiva y de hacia dónde va el dinero de cada uno. Frente al pulido casi radiofónico de “Closer”, aquí todo suena más cercano a sus primeros singles con Epitaph: riffs directos, apenas dos acordes de distancia entre la rabia y el estribillo, y una duración que deja claro que no sobra ni un segundo.

La banda ha explicado el origen de la canción con una reflexión que resume bien el espíritu de todo el disco: «Vivimos tiempos muy oscuros y es muy fácil sentirse sin esperanza. “Blood On Our Hands” trata de hacer lo que puedas, no solo en los días de boicot o en las marchas, sino pensando cada día en adónde va tu dinero» (traducción de CrazyMinds).

El vídeo que acompaña al single, grabado en formato de actuación en directo y dirigido por Ryan Baxley, refuerza esa inmediatez: nada de artificios ni grandes producciones, solo la banda tocando la canción con la misma urgencia con la que está escrita, como si necesitaran sacársela de encima cuanto antes.

Así suena “Gotta Get Out”

Gotta Get Out, tercer álbum de The Linda Lindas y el primero desde su fichaje por Reprise/Warner Records, llegará el 28 de agosto. El disco recoge doce canciones grabadas, según la banda, después de retirarse a Palm Springs y Long Beach para componer juntas en la misma sala por primera vez, un proceso que aseguran que cambió por completo su forma de trabajar y que explora temas como el crecimiento, la identidad, la frustración y las ganas de dejar atrás versiones antiguas de sí mismas.

Tracklist de “Gotta Get Out”

“Gotta Get Out”

“Burning Out”

“Helado de Limón”

“Blood On Our Hands”

“Closer” (feat. Hayley Williams)

“Nothing Left”

“High Horse”

“Break”

“I Could Be Wrong”

“Everybody Told Me”

“Okay”

“See You Next Time”

Vuelven a la carretera este otoño

Para presentar el disco, The Linda Lindas saldrán de gira por Norteamérica este otoño, con un cartel de teloneras rotativo que incluye a The Rat Utopia Experiment, VIAL, Deux Visages, Adan Diaz y Grace Bowers. Las fechas confirmadas incluyen paradas en Berkeley (17 de septiembre), Tacoma (19 de septiembre) y Bend (20 de septiembre), además de un pase por el Power to the People Festival de Tom Morello en Columbia (3 de octubre) y una actuación en el FEST Aftershow de Gainesville (22 de octubre). La banda también acompañará a Bleachers en varias fechas de la costa oeste este mismo septiembre, en lo que promete ser una de las giras más ambiciosas de su carrera hasta la fecha.

De la biblioteca pública de Los Ángeles al Power to the People Festival

The Linda Lindas se formaron en Los Ángeles en 2018, cuando Bela Salazar, Eloise Wong y las hermanas Lucia de la Garza y Mila de la Garza eran todavía niñas y adolescentes que versionaban a sus bandas punk favoritas en fiestas y locales pequeños, antes de debutar en directo teloneando a Kristin Kontrol en el festival Girlschool. Su salto a la fama llegó en 2021, cuando un vídeo de la banda interpretando “Racist, Sexist Boy” en una biblioteca pública de Los Ángeles se hizo viral y les abrió las puertas de Epitaph Records, sello con el que publicaron su primer single, “Oh!”, su debut, Growing Up (2022), y su segundo disco, No Obligation (2024), tras una gira de estadios junto a Green Day. Por el camino sumaron también apariciones en la película Moxie y en bandas sonoras como la de Inside Out 2.

Ese recorrido, marcado por la precocidad y una identidad muy definida desde el primer día, es precisamente lo que estaba en juego cuando la banda anunció en junio su fichaje por Reprise/Warner Records y compartió “Burning Out”, el primer single de Gotta Get Out. Con “Closer” —su colaboración con Hayley Williams— demostraron que podían sonar más grandes sin perder mordiente; con “Blood On Our Hands” demuestran que tampoco han perdido la rabia que las hizo virales.

▶ “Blood On Our Hands” — The Linda Lindas | 7 de agosto de 2026 | Reprise/Warner Records

¿Creéis que The Linda Lindas podrán mantener esa furia intacta cuando llegue el resto de Gotta Get Out el 28 de agosto?

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