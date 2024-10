Linkin Park lanza su nuevo sencillo «Over Each Other», parte de su próximo álbum «From Zero»

Linkin Park ha lanzado una nueva y emotiva canción, Over Each Other, acompañada de un video dirigido por el DJ y director creativo de la banda, Joe Hahn. Este tema forma parte del próximo álbum de regreso de la banda, From Zero, que saldrá el 15 de noviembre y sigue a los sencillos previamente lanzados, Heavy Is The Crown y The Emptiness Machine.

El video de la canción nos muestra a Armstrong emergiendo de los restos de un accidente automovilístico, donde su pareja yace inconsciente, revelando que habían estado discutiendo mientras ella conducía.

En otras noticias, el co-vocalista Mike Shinoda ha hablado sobre la dinámica actual con la nueva formación de Linkin Park, describiéndola como la mejor que han tenido. Shinoda explicó que esta versión de la banda no se trata de borrar el pasado, sino de comenzar un nuevo capítulo hacia el futuro.

Para más sobre Linkin Park y su regreso a la escena musical con este Over Each Other, no te pierdas nuestro artículo sobre su single Heavy Is The Crown. Además, puedes leer sobre el renacimiento de la banda con su nuevo álbum y gira mundial en El renacimiento de Linkin Park. Mantente al día con todas las novedades musicales en CrazyMinds.