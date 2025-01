Little Simz cierra el año con el lanzamiento de “Hello, Hi”

Little Simz ha lanzado un nuevo sencillo titulado Hello, Hi, un lanzamiento inesperado que marca el cierre del año para la rapera anglo-nigeriana, cuto último álbum de estudio fue NO THANK YOU en diciembre de 2022.

En este nuevo sencillo, producido por SHYY y Rigas, Little Simz reflexiona sobre su vida y carrera. Además, la artista compartió la canción, de dos minutos de duración, en su cuenta de X, donde añadió: «See you in 25’», insinuando que habrá más música en 2025.

Este lanzamiento ha generado entusiasmo entre los fans, ya que Little Simz ha mantenido un perfil bajo en cuanto a lanzamientos propios durante 2024. Sin embargo, ha colaborado en sencillos de otros artistas como We Pray de Coldplay, Satellite Business 2.0 de Sampha y Black And British de Wretch 32. Además, ha participado en eventos culturales como la organización de sesiones nocturnas en la Tate Modern y la presentación del premio Global Icon Award a Busta Rhymes en los MTV Europe Music Awards en Manchester.

Little Simz: De promesa a ícono del rap

Little Simz, cuyo nombre real es Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la escena musical londinense. Con su álbum debut A Curious Tale of Trials + Persons en 2015, capturó la atención de la crítica y el público por igual. Su estilo único y su habilidad para contar historias a través de sus letras la han distinguido en el mundo del rap.

En 2019, lanzó GREY Area, un álbum que consolidó su posición en la industria y le valió el prestigioso premio Mercury Prize. Su siguiente trabajo, Sometimes I Might Be Introvert (2021), fue aclamado por su profundidad lírica y producción innovadora, reafirmando su estatus como una de las voces más importantes del rap contemporáneo. Con NO THANK YOU en 2022, Little Simz continuó explorando temas personales y sociales, demostrando su crecimiento artístico y madurez.

