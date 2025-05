Little Simz deslumbra con su nuevo single «Young»

La rapera británica Little Simz ha vuelto a sorprender con Young, el tercer single de su próximo álbum Lotus, que verá la luz el 6 de junio de 2025 a través de AWAL Recordings. Estamos ante un tema que marca un giro fresco y desenfadado en su estilo, mostrando una faceta juguetona que contrasta con la introspección de sus anteriores sencillos Free y Flood. Producido por Miles Clinton James, Young destila un espíritu punk con un bajo vibrante que evoca la energía de Feel Good Inc. de Gorillaz, según comentarios en redes.

Una abuela punk que rompe estereotipos

En Young, Little Simz adopta un personaje inesperado: una anciana irreverente que reflexiona sobre los errores y la despreocupación de la juventud. “Pude meterme en la piel de un personaje, fue divertido. Es un momento de ligereza”, afirmó la artista. El videoclip, dirigido por Dave Meyers —colaborador previo en Gorilla—, presenta a Simz como una abuela punk causando caos en su vecindario, con una estética colorida y teatral que refuerza la narrativa del tema. La crítica ha elogiado su versatilidad, aunque algunos fans han señalado que el acento británico exagerado puede dividir opiniones.

Lotus: un álbum de renovación

Young es un anticipo de Lotus, un álbum que promete explorar la amplitud emocional de Simz con colaboraciones de lujo como Moses Sumney, Michael Kiwanuka, Sampha y Obongjayar, entre otros. El título del disco, que simboliza crecimiento y renovación, refleja la evolución artística de la rapera.

Con más de mil millones de streams globales y un Mercury Prize por Sometimes I Might Be Introvert, Little Simz consolida su lugar como una de las voces más innovadoras del rap británico. Young no solo anticipa un álbum ambicioso, sino que reafirma su capacidad para sorprender y conectar con audiencias diversas.

Little Simz: Una odisea musical sin límites

Little Simz, nacida como Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo el 23 de febrero de 1994 en Londres, es una de las figuras más influyentes del rap británico. Su carrera comenzó con mixtapes y EPs, pero fue su álbum debut A Curious Tale of Trials + Persons (2015), lanzado a través de su sello independiente AGE 101 Music, el que la puso en el radar. Este disco, que abordaba temas de identidad y ambición, alcanzó el top 20 en las listas de R&B del Reino Unido.

Le siguieron Stillness in Wonderland (2016) y Grey Area (2019), este último nominado al Mercury Prize y ganador del premio al Mejor Álbum en los Ivor Novello y NME Awards. Su cuarto trabajo, Sometimes I Might Be Introvert (2021), fue un éxito rotundo, ganando el Mercury Prize y consolidándola como una narradora magistral. En 2022, No Thank You sorprendió por su crudeza, mientras que el EP Drop 7 (2024) mostró su versatilidad. Su próximo álbum, Lotus (2025), promete ser un hito en su evolución artística.

Además de rapera, Simz es actriz, con roles en series como Top Boy. Su impacto trasciende lo musical: ha sido reconocida con un BRIT Award y es una de las pocas artistas que combina introspección lírica con experimentación sonora. Con una base de fans global y una curaduría del Meltdown Festival en 2025, Little Simz sigue redefiniendo los límites del hip-hop.

