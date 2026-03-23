Lizzo vuelve a la carga con “Don’t Make Me Love U”, un rugido synth‑rock que mira a los 80 y a su propio reflejo

Lizzo está de regreso con un single que no pasa desapercibido. “Don’t Make Me Love U” marca un nuevo intento de relanzar su carrera tras varios años convulsos, y lo hace abrazando sin complejos un sonido synth‑rock ochentero que bebe directamente de la estética de Tina Turner en Private Dancer. El tema, publicado a través de Nice Life/Atlantic, incorpora incluso guiños explícitos: el teclado de “The Best” y el bajo de “Livin’ On A Prayer” se cuelan en la producción, lo que explica que la canción cuente con nueve compositores acreditados, entre ellos la propia Lizzo y los productores Ricky Reed y Cheche Alara .

La artista ya había estrenado la canción en Saturday Night Live, pero ahora llega acompañada de un videoclip dirigido por Tanner K Williams que multiplica su carga simbólica. En él, Lizzo interpreta a una versión actual de sí misma intentando impresionar —y casi suplicar atención— a una figura que representa a su yo de 2019: impasible, robótica, inalcanzable. La nueva Lizzo llora, baila, se contorsiona y se aferra a esa imagen idealizada, en una metáfora tan evidente como incómoda sobre la presión de sostener un éxito pasado que parece no volver del todo .

El lanzamiento llega tras una etapa complicada: demandas por acoso laboral, un parón público en el que llegó a declarar “No me apunté a esta mierda — renuncio”, un regreso tibio con “Love In Real Life” y el mixtape My Face Hurts From Smiling, y hasta una denuncia por infracción de copyright relacionada con un fragmento inédito. Nada de eso ha frenado su empeño por recuperar terreno, y “Don’t Make Me Love U” es, sin duda, su apuesta más ambiciosa desde 2022.

Más allá del contexto, la canción funciona: es un tema poderoso, teatral, con un estribillo que pide estadio y una producción que abraza el maximalismo sin miedo. Lizzo parece haber encontrado un espacio donde su voz, su actitud y su narrativa personal encajan con naturalidad. Queda por ver si este será el punto de inflexión que busca, pero lo que está claro es que no piensa retirarse del foco.

Lizzo, una trayectoria que convirtió la autoestima en un fenómeno pop global

Desde su irrupción con Cuz I Love You y el éxito planetario de “Truth Hurts”, Lizzo se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop estadounidense. Su mezcla de hip‑hop, soul, pop y funk, unida a un discurso de empoderamiento y autoaceptación, la convirtió en un icono cultural. Con discos como Lizzobangers, Big Grrrl Small World y Special, ha demostrado una versatilidad vocal y escénica que la llevó a ganar múltiples premios Grammy y a llenar pabellones en todo el mundo. Aunque los últimos años han estado marcados por polémicas y desafíos personales, su capacidad para reinventarse y su presencia mediática siguen siendo enormes. “Don’t Make Me Love U” abre un nuevo capítulo en una carrera que siempre ha oscilado entre la vulnerabilidad y la fuerza desbordante.

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