Llega un nuevo súpergrupo, Better Lovers, con miembros de The Dillinger Escape Plan o Every Time I Die

El mundo del metal tiene un nuevo supergrupo que promete dar mucho que hablar. Se trata de Better Lovers, una banda formada por Greg Puciato, exvocalista de The Dillinger Escape Plan, Jordan Buckley y Steven Micciche, guitarrista y bajista de Every Time I Die, Will Putney, guitarrista de Fit For An Autopsy y productor ganador de un Grammy, y Clayton ‘Goose’ Holyoak, baterista de Orbs. El quinteto acaba de lanzar su primer single, 30 Under 13, un tema explosivo que sirve como carta de presentación de su propuesta musical.

Sobre Better Lovers:

Better Lovers es un proyecto que nació durante la pandemia, cuando Jordan Buckley le envió unas pistas instrumentales a Greg Puciato, quien se sintió inspirado para escribir unas letras y grabar unas voces. Los dos músicos reclutaron a sus amigos Will Putney, Steven Micciche y Clayton ‘Goose’ Holyoak para completar la formación y dar forma a las canciones. Según han declarado, la banda no es algo temporal ni un hobby, sino la próxima evolución en sus carreras. Better Lovers tiene planes de salir de gira en un futuro próximo, aunque todavía no han anunciado fechas oficiales.

¿Qué estilo musical practican?

Better Lovers practica un estilo musical que combina elementos del metalcore, el hardcore, el punk y el rock alternativo. Su sonido es agresivo, dinámico y melódico, con influencias de bandas como Converge, Refused, At The Drive-In o Glassjaw. Su música refleja la energía y la pasión que los miembros tienen por el metal y por crear algo nuevo y diferente.

Sobre 30 Under 13

30 Under 13 es el primer single de Better Lovers y una muestra de lo que podemos esperar de su música. Además, viene acompañado por un videoclip dirigido por Eric Richter, exvocalista de la banda emo Christie Front Drive.