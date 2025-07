Lola Young brilla con «D£aler», su nuevo single que aborda el autosabotaje

La estrella británica Lola Young regresa con D£aler, un single vibrante que explora su lucha contra el autosabotaje, extraído de su próximo álbum I’m Only Fucking Myself, programado para el 19 de septiembre de 2025 a través de Island/Day One. La canción, una mezcla de pop y soul, combina ritmos contagiosos con letras introspectivas como “quiero escapar, lejos de aquí/empacar mis maletas, mis drogas y desaparecer”.

Producida por sus colaboradores habituales Manuka y Solomonophonic, captura el deseo de huir del caos emocional tras una relación turbulenta. Elton John elogió D£aler en Apple Music 1, calificándola como “el mayor éxito que he oído en años” y apostando por su potencial para llegar al número 1.

El álbum, coescrito con Manuka y Solomonophonic, profundiza en temas como el autosabotaje y el uso de vicios como escapismo, mostrando el crecimiento emocional y musical de Young. D£aler sigue a los singles One Thing y Not Like That Anymore, consolidando su estilo único que fusiona pop, soul y toques de rock. Tras un 2025 lleno de éxitos, incluyendo su debut en Glastonbury, una nominación al BRIT como Mejor Acto Pop y el premio Rising Star en los Ivor Novello, Young se prepara para una gira internacional que incluye festivales como Øya y All Things Go. Con más de mil millones de streams globales, Lola Young se posiciona como una voz fresca y auténtica en la música actual.

Lola Young: un ascenso imparable en la escena musical británica

Lola Young, la talentosa cantante y compositora londinense, ha capturado la atención global con su voz cruda y su estilo que fusiona pop, soul y toques de rock alternativo. Nacida en 2001, comenzó a destacar a los 18 años con su EP debut Intro (2019), un trabajo introspectivo que mostró su habilidad para combinar letras vulnerables con melodías pegajosas. Su primer álbum, My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023), la consolidó como una estrella emergente, abordando temas como la salud mental y el desamor con una honestidad desgarradora. Canciones como Conceited y Don’t Hate Me resonaron con audiencias jóvenes, acumulando cientos de millones de streams. Su versatilidad le valió una nominación al BRIT como Mejor Acto Pop en 2025 y el codiciado premio Rising Star en los Ivor Novello, además de elogios de figuras como Elton John.

En 2025, Young continúa su ascenso con singles como One Thing, Not Like That Anymore y el reciente D£aler, adelantos de su esperado segundo álbum, I’m Only Fucking Myself, que llegará el 19 de septiembre de 2025 a través de Island/Day One. Este disco promete profundizar en su lucha contra el autosabotaje, con producciones de Manuka y Solomonophonic que potencian su sonido distintivo. Su presencia en festivales como Glastonbury y Øya, junto a una gira internacional, demuestra su creciente impacto. Con más de mil millones de streams globales y una autenticidad que conecta, Lola Young redefine el pop moderno con cada lanzamiento.

