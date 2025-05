Lola Young lanza su nuevo single “One Thing” con un mensaje de liberación y sensualidad

La joven estrella británica Lola Young ha vuelto a captar la atención del mundo musical con el lanzamiento de su nuevo single One Thing. Este tema, que ya está generando revuelo entre fans y críticos, combina la característica intensidad emocional de la cantante con un enfoque fresco y audaz.

Un single que combina sensualidad y profundidad emocional

One Thing es descrito por Lola Young como una canción que, a primera vista, parece centrarse en la sensualidad explícita, pero que en realidad aborda temas más profundos. Según la propia artista, el single trata sobre sentirse “liberada y sexy”, pero también explora cómo la intimidad nunca se reduce a un solo aspecto, sino que abarca una mezcla de emociones y experiencias. En sus propias palabras: “Es una canción que al principio parece que hablo de una cosa: el sexo. Y lo hago, por supuesto. Pero el sexo en sí mismo nunca es solo una cosa”. Esta dualidad es un reflejo del estilo característico de Lola, quien siempre ha destacado por su capacidad para entrelazar vulnerabilidad y empoderamiento en su música.

El single, que se lanzó como un estreno local —disponible a medianoche en cada zona horaria—, ha sido recibido con entusiasmo por los fans, quienes lo consideran un fuerte contendiente para convertirse en la canción del verano. La promoción previa en TikTok, donde Lola compartió adelantos del tema, generó una gran expectación, acumulando más de 273,000 “me gusta” y miles de comentarios en una sola publicación. Este enfoque estratégico en redes sociales ha sido clave para conectar con su audiencia, especialmente tras el éxito viral de su anterior single Messy.

Un paso adelante tras el éxito de Messy

El lanzamiento de One Thing llega en un momento crucial para Lola Young, quien se catapultó a la fama con Messy, un tema que comenzó como una demo sobre una ruptura y se convirtió en un éxito inesperado en las listas. Según medios como Rolling Stone, el nuevo single refuerza la posición de Lola como una de las artistas más prometedoras de 2025, con un sonido que combina elementos de pop indie con una sensibilidad cruda y honesta.

One Thing no solo es un single independiente, sino también el primer adelanto de lo que podría ser un nuevo proyecto discográfico de Lola Young. Aunque no se han confirmado detalles sobre un próximo álbum, la cantante ha insinuado que está trabajando en material que seguirá explorando su estilo introspectivo y minimalista, como se menciona en publicaciones recientes en TikTok. Su capacidad para conectar con la audiencia de la Generación Z, junto con comparaciones con figuras como Amy Winehouse y Adele, la posiciona como una voz única en el panorama musical actual.

La carrera meteórica de Lola Young: una voz de la Generación Z

Lola Young, nacida en el sur de Londres, se ha consolidado como una de las artistas más emocionantes de la escena pop contemporánea. A sus 25 años, esta cantante y compositora ha capturado la atención global con su mezcla de pop indie, soul y letras profundamente personales. Su carrera comenzó a tomar forma tras su paso por la BRIT School, una institución conocida por formar a talentos como Adele y Amy Winehouse, con quienes a menudo se la compara por su capacidad para transmitir emociones crudas y auténticas.

Su discografía incluye varios EPs que han sentado las bases de su estilo distintivo. En 2020, lanzó Renaissance, un trabajo que destacó por su exploración de temas como la salud mental y las relaciones personales. Le siguieron After Midnight (2021) y My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023), proyectos que mostraron su evolución hacia un sonido más introspectivo y minimalista. Sin embargo, fue su single Messy en 2024 el que marcó un antes y un después, pasando de ser una demo sobre una ruptura a un éxito viral que resonó en todo el mundo.

En 2025, Lola ha continuado su ascenso con One Thing, un single que combina sensualidad y profundidad emocional, reforzando su lugar como una de las artistas revelación del año en Europa. Su música, que a menudo aborda la dualidad entre el caos y la calma, ha conectado especialmente con la Generación Z, quienes ven en ella una voz honesta y relatable. Con presentaciones confirmadas en festivales y un impacto creciente en plataformas como TikTok, Lola Young está destinada a seguir dejando huella en la industria musical.

