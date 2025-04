Lorde regresa con fuerza: Todo sobre su nuevo single “What Was That”

Tras cuatro años de silencio musical, la neozelandesa Lorde ha vuelto recientemente a la escena con What Was That, un sencillo que marca el inicio de una nueva era para la artista y que ya está generando revuelo entre fans y críticos. Lanzado el 25 de abril de 2025, este tema introspectivo y emocional, acompañado de un videoclip caótico y auténtico, reafirma el talento de Lorde para transformar experiencias personales en arte universal. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este esperado regreso, desde su producción hasta los eventos que rodearon su estreno.

Un renacimiento musical con What Was That

What Was That es el primer lanzamiento en solitario de Lorde desde su álbum Solar Power de 2021, un disco que dividió opiniones por su sonido introspectivo y relajado. Producido por Lorde junto a Jim-E Stack (Bon Iver, HAIM) y el aclamado Dan Nigro (Chappell Roan, Olivia Rodrigo), el sencillo recupera el dramatismo emocional de Melodrama (2017), pero con una evolución que refleja la madurez de la artista a sus 28 años. La canción, descrita por Lorde como “el sonido de mi renacimiento” en un mensaje en su sitio web, explora temas como el amor perdido, la fama y la búsqueda de identidad.

El sonido de What Was That combina una línea de bajo sobria, percusión ligera y un sintetizador que crece en intensidad, creando una atmósfera synth-pop que recuerda a Melodrama pero con un enfoque más juguetón y vintage. Según NME, “la voz evocadora de Lorde se complementa con una producción que pulsa suavemente y se fortalece mientras ella acepta seguir adelante”. Los fans en redes sociales han sido igual de entusiastas, con comentarios en redes sociales que lo califican como “un renacimiento absoluto” y una canción que “encapsula la juventud mientras se crece”.

Un lanzamiento al estilo Lorde: Caos y conexión con los fans

El anuncio de What Was That fue tan poco convencional como cabría esperar de Lorde. A principios de abril, la artista borró sus publicaciones en redes sociales y compartió un clip de 15 segundos en TikTok, su primera publicación en la plataforma, donde se la veía caminando por Washington Square Park en Nueva York mientras sonaba un fragmento del sencillo. Este teaser, junto con una nota de voz enviada a sus fans en la que decía “todo está a punto de cambiar”, desató la especulación sobre su regreso.

El 22 de abril, Lorde llevó la expectación a otro nivel al invitar a sus seguidores a un evento improvisado en Washington Square Park con un mensaje: “Nos vemos en el parque esta noche a las 7 p.m.”. Miles de fans acudieron, creando un ambiente festivo que pronto se vio interrumpido por la policía debido a la falta de permisos. Aunque el evento fue cancelado inicialmente, Lorde reapareció dos horas después junto a Dev Hynes (Blood Orange), interpretando What Was That desde un altavoz portátil en la fuente del parque. Este momento, capturado por los fans y descrito como “icónico”, se convirtió en parte del videoclip oficial.

El video de What Was That, filmado en las calles de Nueva York, muestra a Lorde paseando en bicicleta y caminando, culminando con imágenes de su actuación improvisada en el parque. La cantante compartió en Instagram: “Lo menos posible entre nosotros. Vivacidad sobre destreza. Ingenuidad sobre desencanto. TE AMO, COMENZAMOS AQUÍ”. Este enfoque crudo y espontáneo refleja la esencia de la canción: una confesión emocional que conecta directamente con su audiencia.

El contexto personal detrás de la canción

En una entrada en su sitio web, Lorde reveló que What Was That nació en un momento de profunda transformación personal a finales de 2023, marcado por una ruptura, cambios en su salud y una lucha interna: “Dejar de tomar anticonceptivos. Cada comida una batalla. Flashbacks y olas. Sentir el vórtice del dolor y dejar que me lleve”. Estas experiencias se traducen en la letra, que aborda el peso de haber dado todo desde los 17 años, cuando su carrera despegó con Royals, y el despertar a una nueva perspectiva sobre su vida y su arte.

La colaboración con Charli XCX en el remix de Girl, So Confusing en 2024, interpretado juntas en Coachella 2025, también jugó un papel clave en el regreso de Lorde. Charli proyectó las palabras “Lorde Summer 2025” durante su actuación, alimentando las expectativas de nueva música. Esta amistad y colaboración han sido un catalizador para la confianza de Lorde en esta nueva etapa.

¿Qué sigue para Lorde?

Aunque no hay confirmación oficial de un cuarto álbum, What Was That se presenta como el primer adelanto de un proyecto más grande. La biografía de Lorde en Spotify y las declaraciones de Charli XCX sugieren que el “Lorde Summer 2025” traerá más música. Los fans especulan que este sencillo podría ser parte de un disco que continúe explorando la introspección y la evolución sonora de Lorde, manteniendo su habilidad para capturar las complejidades de la juventud y la fama.

What Was That ya está disponible en todas las plataformas digitales, y su impacto es innegable. Como escribió un usuario en TikTok, la canción “es un documento emocional de una etapa difícil que se transformó en arte”. Con este lanzamiento, Lorde no solo regresa, sino que reafirma su lugar como una de las voces más auténticas y magnéticas del pop alternativo.

Lorde: Una voz única en el pop alternativo

Lorde, nacida como Ella Yelich-O’Connor el 7 de noviembre de 1996 en Auckland, Nueva Zelanda, es una de las artistas más influyentes de su generación. Su carrera comenzó a los 16 años con el lanzamiento de Pure Heroine en 2013, un álbum que revolucionó el pop con su minimalismo y letras introspectivas. El sencillo Royals no solo alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, sino que le valió dos premios Grammy en 2014, incluyendo Canción del Año. Este debut mostró a una joven capaz de diseccionar la cultura juvenil y la fama con una madurez sorprendente.

En 2017, Lorde lanzó Melodrama, un álbum aclamado por la crítica que exploró el desamor y la transición a la adultez con una producción más rica y emocional. Canciones como Green Light y Liability se convirtieron en himnos para una generación. Cuatro años después, en 2021, llegó Solar Power, un trabajo más introspectivo inspirado en la naturaleza y la desconexión, que aunque dividió opiniones, mostró su valentía para experimentar con sonidos folk-pop.

A lo largo de su carrera, Lorde ha colaborado con artistas como Charli XCX y ha versionado canciones como Take Me to the River de Talking Heads en 2024. Su capacidad para reinventarse, combinada con su enfoque auténtico y su conexión con los fans a través de newsletters y redes sociales, la ha consolidado como una figura clave en el pop alternativo. Con What Was That en 2025, Lorde inicia una nueva etapa que promete seguir desafiando expectativas.

