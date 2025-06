Los hijos de The Beatles se unen en “Rip-Off”, un nuevo himno de Mantra of the Cosmos

Los hijos de tres legendarios Beatles, Sean Ono Lennon, James McCartney y Zak Starkey, han colaborado en el nuevo sencillo Rip-Off, lanzado el 15 de junio de 2025 por la banda británica Mantra of the Cosmos. Este tema psicodélico, que combina voces compartidas y un sonido melódico con toques de rock alternativo, marca un hito para los fans de The Beatles, aunque Starkey insiste en que no busca emular a sus padres: “Es Mantra of the Cosmos con ellos dentro, no un eco del pasado”. Acompañado de un avance compartido en Instagram, el sencillo ha generado entusiasmo en redes sociales y se espera que forme parte del álbum debut del grupo en 2026.

Una colaboración cósmica en Rip-Off

Rip-Off es un tema melódico que fusiona el estilo característico de Mantra of the Cosmos (una mezcla de psicodelia, acid rock y ritmos alternativos) con las voces de Sean Ono Lennon, James McCartney y Shaun Ryder de Happy Mondays. Zak Starkey, hijo de Ringo Starr y baterista del grupo, lidera esta colaboración, que también cuenta con Andy Bell (Oasis, Ride) y Mark “Bez” Berry (Happy Mondays). En una entrevista con The Telegraph, Starkey describió el tema como “Sean of the Cosmos y James of the Cosmos; sigue siendo mi banda”, enfatizando su identidad única frente a las inevitables comparaciones con The Beatles. Algunos críticos, como Stereogum, han señalado que el sencillo evoca el estilo de George Harrison por su atmósfera espiritual y coros que mencionan a Buda, aunque no alcanza la genialidad del Beatle. Starkey compartió un extenso fragmento en Instagram, acompañado de imágenes de la banda y un texto que subraya la originalidad del proyecto. Este lanzamiento sigue a Domino Bones (Gets Dangerous), un single de enero de 2025 con Noel Gallagher, y marca la segunda colaboración reciente entre Lennon y McCartney, tras su sencillo acústico Primrose Hill en abril de 2024.

Gira europea y actuación en Glastonbury

Mantra of the Cosmos planea llevar Rip-Off a los escenarios con una serie de actuaciones en 2025, incluyendo su actuación en Glastonbury (26-30 de junio) y el Electric Ballroom de Londres, aunque un reciente problema de salud de Starkey —un coágulo de sangre que lo obligó a descansar dos semanas— llevó a la cancelación de un show en Londres. Su agenda refleja el creciente impacto del grupo, que ya debutó en Glastonbury 2023 con sus primeros sencillos Gorilla Guerilla y X (Wot You Sayin?). Starkey, quien recientemente dejó su rol como baterista de The Who tras casi 30 años, ha centrado su energía en Mantra of the Cosmos, rechazando incluso una oferta para unirse a la gira de reunión de Oasis.

Un supergrupo con raíces y ambición

El lanzamiento de Rip-Off ha generado revuelo en redes, con publicaciones destacando la colaboración como un “momento histórico” para los fans de The Beatles, aunque algunos lamentaron la ausencia de Dhani Harrison, hijo de George Harrison, bromeando sobre un posible “Beatles Jr.”.

La banda, formada en 2023, ha grabado cerca de 175 canciones, según Shaun Ryder, y planea lanzar más sencillos con invitados especiales bajo su contrato con BMG. Starkey describió el proceso creativo como “un placer trabajar con los mejores músicos de su generación”, citando a Ryder, Bell y Bez. El sencillo, aún sin una versión completa en streaming, anticipa el álbum debut de Mantra of the Cosmos, previsto para 2026 debido a los compromisos de Bell con Oasis y Ryder con Happy Mondays. En conclusión, Rip-Off es un testimonio de la química única de este supergrupo, que honra su legado sin imitarlo, abriendo un nuevo capítulo en la música británica.

De los hijos de The Beatles a un supergrupo moderno

Mantra of the Cosmos, liderada por Zak Starkey (hijo de Ringo Starr), incluye a Shaun Ryder y Mark “Bez” Berry de Happy Mondays, y Andy Bell, exbajista de Oasis y miembro de Ride. Starkey, nacido en 1965, es un baterista veterano que tocó con The Who (1996-2024) y Oasis (2004-2009), además de colaborar con Johnny Marr y The Lightning Seeds. Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, nacido en 1975, ha desarrollado una carrera como músico y productor, con álbumes como Friendly Fire (2006) y proyectos como The Ghost of a Saber Tooth Tiger. James McCartney, hijo de Paul McCartney y Linda McCartney, nacido en 1977, ha lanzado discos como Me (2013) y The Blackberry Train (2016), explorando un estilo folk-rock. La banda debutó en 2023 con Gorilla Guerilla y X (Wot You Sayin?), y su conexión con Noel Gallagher refuerza su estatus como supergrupo.

Aunque Mantra of the Cosmos no tiene una discografía extensa, su formación reúne a figuras clave del rock británico. Ryder y Bez aportan la energía del Madchester, mientras Bell suma su experiencia en el britpop y el shoegaze. Starkey ha enfatizado que la banda no busca replicar The Beatles, sino crear algo nuevo, como refleja Rip-Off. Su música, descrita por Gallagher como “Dylan, Dalí y Ginsberg en una nave espacial”, captura un espíritu libre y experimental que resuena con audiencias modernas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.