Los Punsetes llevan veinte años construyendo canciones sobre la sospecha: la sospecha del otro, de la sociedad, de uno mismo. «Una Persona Sospechosa» era su gran himno, el retrato de alguien vigilado y vigilante a la vez. «Una Persona Triste», primer adelanto del nuevo disco que publicarán en 2026 a través de Sonido Muchacho, es la misma persona veinte años después. Ya no sospecha: sabe. Y lo que sabe le ha dejado sin ironía, sin escudo. Solo la tristeza, mirando a cámara.

La mala leche se rinde: bienvenidos a la tristeza

«Una Persona Triste» es una canción dividida en tres actos que no avisa de los cambios de escena. Arranca con un colchón sintético extraño, teclados espaciales con ecos de vaporwave, y la voz hierática de Ariadna Paniagua colocando el marco: alguien derrotado por la vida, sin postureo ni distancia irónica. Luego el jangle-pop entra en tromba, enérgico y reconocible. Y cuando crees que ya sabes dónde estás, pisan el pedal de distorsión y llega el punk-pop de siempre, ese pulso asertivo y desabrido que los ha definido durante dos décadas. Pero esta vez el fraseo eufórico envuelve una letra sobre la depresión. «No quiero convertirme en alguien incapaz de ser feliz», reza Ariadna. Veinte años largos y es la primera vez que Los Punsetes suenan así de expuestos.

El arco entre ambas canciones no es casual: de la sospecha a la tristeza, de la distancia al abismo. El cinismo era una armadura. Esta canción llega sin ella.

Paco Loco, Sergio Pérez y Greg Obis: el equipo que lo hace posible

El salto sonoro tiene nombres detrás. Paco Loco co-produce el disco junto a la propia banda, y su sello es inconfundible: ese equilibrio entre rugosidad orgánica y precisión que ha marcado décadas de indie español. La mezcla corre a cargo de Sergio Pérez (SVPER), que conoce de primera mano cómo hacer que las capas se asienten sin perder tensión. Y la masterización la firma Greg Obis, que viene de trabajar con MJ Lenderman y Slow Pulp, dos de los nombres más interesantes del indie norteamericano actual. La portada, por su parte, lleva la firma de Realmente Bravo.

El resultado es un single que suena a Los Punsetes y al mismo tiempo no suena a nada que hayan publicado antes. No es una evolución cosmética: es un cambio de terreno emocional. El nuevo disco, sin título ni fecha de lanzamiento confirmados aún, se desplegará en los próximos meses. Si «Una Persona Triste» es el punto de partida, lo que viene promete ser el capítulo más inesperado de su carrera. Puedes repasar su último disco de estudio, AFDTRQHOT (2022), y el tributo Que le den por culo a tus amigos (2024) para calibrar la magnitud del giro.

Veinte años mirando de frente

Los Punsetes nacieron en Madrid en 2004 con una maqueta de siete canciones que incluía «Yo amo a Punset», homenaje al divulgador científico al que deben el nombre. Desde el principio, Ariadna Paniagua impuso un estilo hierático y frontal mientras el letrista Antonna construía una de las plumas más afiladas del pop español: capaz de conectar la post-movida con el indie de los 90, de clavar una crítica social en forma de estribillo pegadizo. Siete discos jalonaron ese recorrido, desde los primeros trabajos autoeditados hasta LPIV (2016) o AFDTRQHOT (2022), su último álbum de estudio, que les consolidó como referencia imprescindible de la escena alternativa nacional.

En 2022 se unieron a Sonido Muchacho con el recopilatorio España necesita conocer, y en 2024 celebraron su vigésimo aniversario con Que le den por culo a tus amigos, un disco tributo con más de veinte bandas amigas versionando sus himnos. Ese largo período de recapitulación terminó el 29 de mayo de 2026 con «Una Persona Triste»: el arranque de una nueva etapa que, por primera vez, los muestra sin red.

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