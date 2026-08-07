Love of Lesbian han estrenado hoy “Ámame lindo”, segundo adelanto de su disco recopilatorio Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3. Si “Ojalá”, su anterior corte junto a Judit Neddermann, se movía en el terreno del folk-pop acústico, este nuevo tema da un volantazo hacia la música de club: synth-pop nocturno, base rítmica hipnótica y una línea de bajo que no suelta al oyente en ningún momento.

El contraste entre ambos adelantos no es casual: es precisamente esa dualidad, entre la calidez acústica y la oscuridad sintética, la que va a vertebrar este último capítulo de la serie Nouvelle Cuisine Caníbal, el álbum de despedida de la banda antes de su parón indefinido de los escenarios.

Camilo Lara y Andie Gago, los cómplices de esta pista de baile

“Ámame lindo” está producido por Camilo Lara, fundador del Instituto Mexicano del Sonido, nominado al Grammy y a cuatro Grammy Latino, consultor musical de Coco (Pixar) y responsable de discos de artistas como Los Ángeles Azules, Beck, Damon Albarn, Trent Reznor, Lila Downs, Norah Jones o Band of Horses. Su firma se nota: el tema esquiva el formato canción-estribillo tradicional de la banda para instalarse en un pulso electrónico más propio de pista de baile que de festival de indie, sin renunciar por ello a la vocación de himno que caracteriza a Love of Lesbian. El tema cuenta además con las voces de Andie Gago, que aportan un contrapunto vocal a la propuesta más bailable que el grupo ha facturado en mucho tiempo.

Una oda a la antropofagia con humor negro

La letra esconde una de las inspiraciones más audaces de todo el cancionero de la banda: el truculento caso real del caníbal de Rotemburgo, que Santi Balmes convierte, en sus propias palabras, en una irónica “oda a la antropofagia”. El propio cantante ha explicado el origen del tema en los siguientes términos: «A veces las canciones surgen de hechos externos que permanecen enterrados en tu inconsciente durante décadas y, de repente, un buen día, una parte de tu pensamiento te chilla que hables de ello».

Ese tipo de giros, capaces de convertir un suceso extremo en materia prima para una canción de pista de baile sin perder la ironía ni la elegancia, son marca de la casa en la escritura de Balmes, y “Ámame lindo” los lleva, esta vez, a su terreno más oscuro hasta la fecha.

El cierre de una saga de rarezas que empezó en 2014

Nouvelle Cuisine Caníbal nació en 2014 como un EP de temas sueltos y rarezas, con una segunda entrega en 2017. Ahora, más de una década después, la banda cierra la serie con este tercer volumen, concebido como una recopilación final de inéditos que sirva de regalo de despedida para su público antes del parón. “Ojalá” y “Ámame lindo” son, por ahora, los dos primeros capítulos de un puñado de canciones que Love of Lesbian han ido grabando entre conciertos y viajes durante esta última etapa de gira, y que se irán desvelando en las próximas semanas.

Casi tres décadas de Love of Lesbian, camino de su despedida

Nacidos en Barcelona a finales de los años noventa, Love of Lesbian se han convertido en una de las bandas más influyentes y queridas del pop-rock independiente en español, con discos que marcaron época como 1999, La noche eterna. Los días no vividos o El Poeta Halley, y un directo que ha llenado los principales festivales iberoamericanos durante casi tres décadas. Su identidad lírica, siempre en el equilibrio entre la poesía, la conceptualidad y la ironía, ha sido la gran seña de identidad de un grupo liderado por la voz y la escritura de Santi Balmes.

Love of Lesbian anunciaron el pasado febrero que se tomarían un descanso sin fecha de vuelta, y desde entonces cada nueva fecha de gira ha ido cargada de un punto de despedida, incluido su reciente y emotivo paso por Noches del Botánico. “Ámame lindo” llega en la recta final de esa trayectoria: la banda encara sus últimos meses de gira antes de su parón indefinido en diciembre de 2026, y este segundo adelanto de Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3 coincide además con un hito histórico para el grupo en Latinoamérica: la banda acaba de agotar todas las localidades para su concierto del 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de México, su tercer sold out en la historia de ese recinto.

▶ “Ámame lindo” — Love of Lesbian | 7 de agosto de 2026

¿Qué os ha parecido este giro hacia el synth-pop de Love of Lesbian? ¿Con qué adelanto os quedáis de estos dos primeros capítulos de Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3?

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