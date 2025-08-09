Lucy Dacus sorprende con dos nuevos singles y actualiza su último álbum

La cantautora Lucy Dacus ha vuelto a captar la atención de sus fans con el lanzamiento sorpresa de dos singles, Bus Back to Richmond y More Than Friends, que llegan tras su aclamado álbum Forever Is a Feeling, publicado en marzo de 2025. Estas canciones, disponibles en streaming y en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas en color «Vintage Bottle» (solo 2.000 copias), muestran su estilo introspectivo. Bus Back to Richmond es una reflexión melancólica sobre un Año Nuevo fallido, mientras que More Than Friends explora momentos fugaces de una relación con un toque folk-country. Ambas pistas, grabadas durante las sesiones de Forever Is a Feeling, destacan por sus arreglos acústicos y letras emotivas.
Además, Dacus actualizó la portada de Forever Is a Feeling, reemplazándola por una pintura de Will St. John fotografiada por Jon Henry, cumpliendo su visión original. La artista, parte de Boygenius, está de gira por Norteamérica, donde no solo está actuando, sino que también oficia bodas para fans, añadiendo un toque único a sus conciertos. Recientemente, se unió a The Killers en el festival Osheaga para interpretar Read My Mind. Su gira, que incluye fechas hasta noviembre en México, cuenta con artistas invitados como Jay Som y Slow Pulp. Forever Is a Feeling ha sido elogiado por su exploración del amor y la mortalidad, consolidando a Dacus como una voz clave del indie.
Lucy Dacus, una voz imprescindible del indie rock
Lucy Dacus, nacida en Richmond, Virginia, se ha consolidado como una de las figuras más auténticas del indie rock gracias a su lirismo crudo y su capacidad para tejer historias emotivas. Su carrera despegó en 2016 con su debut No Burden, un álbum grabado en apenas 20 horas que capturó la atención por su mezcla de folk y rock introspectivo. Temas como I Don’t Wanna Be Funny Anymore mostraron su talento para abordar inseguridades con humor y vulnerabilidad. En 2018, Historian elevó su estatus con canciones como Night Shift, una balada devastadora sobre rupturas, que resonó por su intensidad emocional. Ese mismo año, se unió a Phoebe Bridgers y Julien Baker para formar Boygenius, cuyo EP homónimo y el posterior The Record (2023) fueron aclamados por su química y profundidad.
Su tercer álbum, Home Video (2021), marcó un punto de inflexión con letras autobiográficas que exploran su infancia y su identidad queer, destacando Thumbs por su crudeza. En 2025, Forever Is a Feeling profundizó en temas de amor y mortalidad, ganando elogios por su madurez sonora. Además, Dacus lanzó los singles sorpresa Bus Back to Richmond y More Than Friends, consolidando su habilidad para sorprender a sus fans. Su discografía, junto a colaboraciones con artistas como The Killers y su rol en Boygenius, refleja una carrera en ascenso, definida por una honestidad que conecta profundamente con su audiencia.
