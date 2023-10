Lucy Rose vuelve con nuevo single y concierto en Londres

Después de cuatro años de silencio, la cantautora británica Lucy Rose ha publicado su nuevo single Could You Help Me, una canción de jazz-pop que habla sobre la maternidad y los nuevos desafíos que esta conlleva. La canción es el primer adelanto de su próximo álbum, del que aún no se conocen más detalles.

Lucy Rose ha explicado que la canción surgió de una experiencia personal difícil, cuando sufrió un fuerte dolor de espalda que le impedía vivir su día a día con normalidad. A pesar de buscar ayuda médica, se sintió ignorada y frustrada. Así que se refugió en la música, tocando el piano y escuchando a artistas como Erroll Garner, Duke Ellington, Kiefer, Debussy, Little Simz, entre otros.

Lucy Rose es una artista que se caracteriza por su honestidad y sensibilidad en sus letras. Su último álbum, No Words Left, publicado en 2019, fue un disco intimista y melancólico que recibió buenas crítica7. También ha lanzado dos canciones sueltas, Question It All y White Car, que grabó a finales de 2019.

Si te gusta la música de Lucy Rose, no te pierdas su nuevo single Could You Help Me y su próximo concierto en Londres. Seguro que te sorprenderá con su talento y su evolución musical.