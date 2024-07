Mabel celebra la intuición femenina en su nuevo single

Mabel ha lanzado su nuevo sencillo Female Intuition, que sigue a Vitamins y su colaboración con Shygirl en Look At My Body Pt. II. En sus propias palabras, Mabel describe Female Intuition como una celebración de la intuición femenina y un homenaje a las mujeres que la han inspirado a lo largo de su vida. La canción destaca la importancia de confiar en los propios instintos y rinde tributo a las madres, tías y hermanas que guían y protegen.

Mabel Alabama Pearl McVey, conocida artísticamente como Mabel, es una cantante y compositora de R&B y pop nacida el 20 de febrero de 1996 en Alhaurín el Grande, Málaga, España. Criada entre Suecia y el Reino Unido, Mabel saltó a la fama en 2015 con su sencillo Know Me Better. Desde entonces, ha lanzado éxitos como Finders Keepers y Don’t Call Me Up, consolidándose en la escena musical internacional. Su estilo combina elementos de pop, R&B y electropop, y ha sido influenciada por artistas como Mary J. Blige y Aaliyah.