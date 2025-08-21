Mac DeMarco estrena la melancólica «Phantom» como preludio de su nuevo álbum «Guitar»

El cantautor canadiense Mac DeMarco ha lanzado Phantom, el tercer y último sencillo de su próximo álbum Guitar, que verá la luz este viernes 22 de agosto a través de su sello Mac’s Record Label. La canción, descrita como cálida, melancólica y minimalista, captura la esencia de un DeMarco introspectivo que reflexiona sobre la pérdida y la línea entre realidad y fantasía. Con versos como “Daría todo por una oportunidad más de decir buenas noches”, Phantom evoca una nostalgia cruda, acompañada de una guitarra acústica que refuerza su tono íntimo y despojado. Este single sigue a Home y Holy, que ya anticipaban el carácter personal y despojado del disco.

Guitar, grabado en noviembre de 2024 en la casa de DeMarco en Los Ángeles, es un proyecto donde el artista asumió casi todo el proceso creativo: letras, instrumentos, mezcla, fotos y videos, dejando solo el masterizado a David Ives. DeMarco asegura que este álbum refleja fielmente su estado actual, siendo su trabajo más personal hasta la fecha.

El lanzamiento coincide con el inicio de una gira mundial que arranca con tres noches agotadas en el Greek Theatre de Los Ángeles a finales de agosto, extendiéndose por Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa hasta mayo de 2026.

Mac DeMarco: un viaje desde el lo-fi hasta el estrellato indie

Mac DeMarco, el canadiense de aire desenfadado, comenzó su carrera en 2008 en Vancouver, tocando en bandas locales y lanzando demos caseros bajo el alias Makeout Videotape. Su estilo lo-fi, cargado de guitarras relajadas y letras ingeniosas, lo catapultó con su debut en solitario, Rock and Roll Night Club (2012), un EP que mezclaba humor y melancolía. Su primer álbum completo, 2 (2012), editado por Captured Tracks, lo consolidó como ícono del indie con hits como Freaking Out the Neighborhood. Su sonido, descrito como “jangle pop” con un toque de psicodelia, resonó por su autenticidad y producción cruda. Con Salad Days (2014), DeMarco alcanzó la fama global, mostrando una madurez lírica que abordaba la adultez y la inseguridad, mientras mantenía su encanto despreocupado. Este álbum, junto con Another One (2015), lo llevó a festivales como Coachella y a giras mundiales agotadas.

En 2017, This Old Dog marcó un giro introspectivo, con letras más personales sobre su infancia y su relación con su padre, mientras que Here Comes the Cowboy (2019) dividió opiniones por su ritmo pausado, pero reafirmó su amor por experimentar. En 2023, lanzó One Wayne G, una colección de 199 pistas instrumentales, y en 2025 llega Guitar, su trabajo más íntimo, grabado en solitario en Los Ángeles. Con nueve álbumes, incluyendo Five Easy Hot Dogs (2023), DeMarco ha evolucionado de un prodigio del lo-fi a una figura clave del indie, siempre fiel a su estética relajada y su conexión con los fans.

