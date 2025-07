Mac DeMarco presenta «Holy», un nuevo adelanto de su álbum «Guitar»

El canadiense Mac DeMarco ha compartido Holy, el segundo single de su próximo álbum Guitar, que se lanzará el 22 de agosto de 2025 a través de Mac’s Record Label. Tras el estreno de Home en junio, esta canción introspectiva explora la espiritualidad con un estilo lo-fi característico, mezclando acordes suaves y letras que oscilan entre la fe y la duda. DeMarco canta: “Milagro, revélate a mí / Maldición, llevada por siempre en mí”, evocando una reflexión melancólica sobre bendiciones y cargas. El tema, descrito como un “himno cósmico y relajado” por Stereogum, viene acompañado de un videoclip autodirigido donde DeMarco aparece comiendo una manzana tras caer en su jardín.

Guitar, grabado en noviembre de 2024 en su casa de Los Ángeles y masterizado por David Ives, es un trabajo completamente autogestionado por DeMarco, quien escribió, grabó, produjo y mezcló el álbum en Canadá. El músico lo describe como “la representación más fiel de dónde estoy en mi vida hoy”. La promoción de Guitar incluye una extensa gira que comienza el 29 de agosto en Los Ángeles, abarcando EE. UU., Canadá, Reino Unido, Europa y Japón hasta mayo de 2026, con artistas de su sello como Mock Media y Tex Crick como teloneros. El álbum, que sigue a Five Easy Hot Dogs (2023) y One Wayne G (199 pistas), estará disponible en vinilo y digital. Holy ya está en plataformas como Spotify, consolidando la evolución introspectiva de DeMarco.

Mac DeMarco: el maestro del slacker rock con alma introspectiva

Mac DeMarco, nacido en 1990 en Canadá, se convirtió en un ícono del indie rock con su estilo relajado y lo-fi, conocido como slacker rock. Su debut, Rock and Roll Night Club (2012), mostró su talento para melodías pegajosas y una estética desenfadada. 2 (2012), con hits como Freaking Out the Neighborhood, lo catapultó a la fama, seguido por Salad Days (2014), un clásico moderno con Chamber of Reflection. Su sonido, marcado por guitarras soñadoras y letras agridulces, resonó en plataformas como TikTok, donde logró su primer éxito en el Billboard Hot 100. DeMarco ha colaborado con artistas como Tyler, The Creator y Mitski, y su carisma en vivo lo ha llevado a festivales como Coachella y Lollapalooza, consolidándolo como una figura clave del indie contemporáneo.

Con siete álbumes de estudio, DeMarco ha explorado desde el pop psicodélico hasta proyectos experimentales. This Old Dog (2017) marcó un giro introspectivo, mientras Here Comes the Cowboy (2019) dividió opiniones por su minimalismo. En 2023, lanzó el instrumental Five Easy Hot Dogs y la extensa One Wayne G (199 pistas), una colección de demos. Su próximo álbum, Guitar (2025), con singles como Home y Holy, promete reflejar su vida actual con un enfoque crudo y personal. Con una discografía que combina humor, melancolía y autenticidad, DeMarco sigue siendo un referente para una generación que valora la sinceridad sobre la perfección.

