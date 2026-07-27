Madi Diaz ha compartido hoy la versión en dueto de “Heavy Metal” grabada junto a Lucy Dacus, adelanto de su próxima edición ampliada Fatal Optimist (UN-unplugged). La canción llega apenas unos días después de que ambas compartieran fin de semana en el Newport Folk Festival, donde Diaz se sumó al set de Dacus y viceversa, en una de esas tardes de cruces e invitados sorpresa por las que este festival es célebre.

El set de Dacus en Newport fue, de hecho, un desfile de nombres propios: por él pasaron Hayley Williams, Brandon Flowers y la propia Diaz. Más tarde, cuando le tocó el turno a Williams, tanto Diaz como Dacus reaparecieron por separado como invitadas, Diaz en “Find Me Here” y Dacus en “Roses/Lotus/Violet/Iris”. Quien haya seguido de cerca el año de Dacus con Forever Is A Feeling sabe que este tipo de cruces se han vuelto habituales en su calendario de 2026.

Cuando el corazón se vuelve metal: así nació la canción original

“Heavy Metal” apareció en septiembre de 2025 como avance de Fatal Optimist, el séptimo álbum de estudio de Madi Diaz, publicado el 10 de octubre de ese año a través de ANTI-. Pese al título, la canción no tiene nada de estruendosa: una guitarra acústica suave sostiene una letra que habla de mirarse al espejo y reconocer los gestos de la madre, de atravesar rachas oscuras y de convertir el propio corazón en algo capaz de resistir golpes, “heavy metal” en sentido figurado. La propia Diaz resumió entonces esa idea con una frase que se ha quedado pegada a la canción: quería escribir un tema que sonara tan contundente como se siente ella por dentro, aunque todo saliera suave.

Madi Diaz, de la sombra de otros discos a la voz propia que ahora dialoga con Dacus

La carrera de Madi Diaz empezó mucho antes de que el gran público reparase en ella: debutó con Skin And Bone en 2007 y pasó años como compositora y guitarrista de sesión, incluyendo su paso por la banda de Harry Styles durante su gira europea de 2023. El verdadero punto de inflexión llegó con History Of A Feeling (2021), su primer disco para ANTI-, centrado en la ruptura con el también músico Teddy Geiger, y se consolidó con Weird Faith (2024), nominado dos veces al Grammy y celebrado como uno de los mejores álbumes de aquel año. Ese recorrido, de la introspección dolorosa a una escritura cada vez más certera, desemboca ahora en Fatal Optimist, el disco que ella misma describe como el cierre de una trilogía sobre el desamor.

Es precisamente esa trayectoria la que explica por qué “Heavy Metal” se presta tan bien a una segunda vida en compañía de Lucy Dacus. Fatal Optimist (UN-unplugged), que llegará el 4 de septiembre vía ANTI-, no es una simple reedición: son cuatro versiones despojadas de canciones ya publicadas, grabadas con otros músicos alrededor, entre ellos Dacus y August Ponthier. Diaz ha explicado que, si el disco original nació de un proceso solitario, esta vuelta busca lo contrario, compartir el peso de esas canciones con voces que las entienden desde dentro, y pocas encajan mejor con el tono confesional de “Heavy Metal” que la de Dacus.

Lucy Dacus, la voz que colecciona duetos en 2026

Para Dacus, sumarse a “Heavy Metal” encaja con un año especialmente colaborativo. Tras publicar en marzo su cuarto álbum en solitario, Forever Is A Feeling, y con boygenius (el trío que forma junto a Phoebe Bridgers y Julien Baker) en un paréntesis abierto desde 2024, Dacus se ha dedicado a prestar su voz a proyectos ajenos: apareció en “Lost Boys”, el regreso en solitario de Phoebe Bridgers, y ahora repite ese papel de invitada con Madi Diaz. Sobre su compañera de dueto, Dacus ha sido especialmente elogiosa: «Madi es la compositora de compositoras; es ingeniosa, contenida cuando debe serlo, precisa justo en el momento en que hace falta, y además una alegría con la que estar cerca», ha declarado.

Así suena el dueto: primeras impresiones de Diaz sobre la nueva versión

El primer adelanto oficial de Fatal Optimist (UN-unplugged) había sido “This Is How A Woman Leaves (UN-unplugged)”, canción que Diaz escribió originalmente para Maren Morris y que ahora reclama para sí en esta versión despojada. Con “Heavy Metal” ya disponible, Diaz ha compartido su propia reacción a la voz de Dacus en la grabación: «¿A que Lucy Dacus suena como Frank Sinatra con una capa de terciopelo y guantes puestos? Podría escuchar su estrofa en bucle», ha dicho la compositora, visiblemente entusiasmada. Diaz añade que se sintió honrada de que Dacus aceptara sumar su voz al tema, que la banda brilla en cada detalle de la grabación y que, pese a alargar aún más una canción ya de por sí larga, el resultado le parece tierno y sentido hasta el último matiz, tanto que confiesa que le gustaría que sonara para siempre.

▶ “Fatal Optimist (UN-unplugged)” — Madi Diaz | 4 de septiembre de 2026 | ANTI-

¿Te ha convencido este dueto entre Madi Diaz y Lucy Dacus? ¿Qué otra colaboración te gustaría escuchar en la escena folk-indie de este año?

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