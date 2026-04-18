Madonna vuelve a encender la pista con “I Feel So Free”, primer y vibrante adelanto de «Confessions II»

Madonna ha vuelto a mover ficha y, como suele ocurrir con ella, lo ha hecho a su manera: sin previo aviso, con ambición y con un ojo puesto en la pista de baile. La artista ha publicado oficialmente “I Feel So Free”, el primer adelanto que conocemos de su próximo álbum Confessions II, previsto para el 3 de julio y concebido como secuela directa de su icónico Confessions On A Dance Floor de 2005. La canción, que ya había sonado de forma discreta en Pride Radio y que tuvo un estreno en directo durante el set de Sabrina Carpenter en Coachella, confirma que la Reina del Pop vuelve a abrazar sin complejos el pulso hedonista del house más clásico.

Producida junto a Stuart Price, la mente sonora detrás del álbum original, “I Feel So Free” se construye sobre una interpolación del clásico “French Kiss” de Lil Louis, recuperando ese magnetismo hipnótico que convirtió a Confessions On A Dance Floor en un fenómeno global. En el tema, Madonna canta “Es muy difícil para mí confiar en la gente / ¿Puedes culparme? / Nunca sé por qué la gente me quiere / Por eso me gusta salir a bailar / Seguridad en los números”, una declaración que mezcla vulnerabilidad y deseo de liberación, dos constantes en su obra reciente.

La artista lleva días alimentando la expectación: primero reactivó su web con música ambiental inédita, después anunció el álbum en Instagram mostrando la portada en tonos rosas y lilas, y ahora confirma que el disco podrá reservarse en dos ediciones —estándar y deluxe— con un total de hasta 16 canciones. Además, ha explicado que el espíritu del proyecto se resume en las líneas iniciales de “One Step Away”: “La gente piensa que la música dance es superficial, pero se equivocan. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritual donde el movimiento reemplaza al lenguaje”.

Con “I Feel So Free”, Madonna reafirma su vínculo con la cultura club y su capacidad para convertir la introspección en un estallido de energía colectiva. Si este es el punto de partida, Confessions II apunta a ser un regreso a la pista tan emocional como físico, un recordatorio de que pocas artistas han entendido la música de baile como un espacio de resistencia, celebración y comunidad.

Madonna reafirma su estatus como arquitecta del pop moderno a través de décadas de cambios

Desde sus inicios en los clubes neoyorquinos a principios de los 80, Madonna ha construido una trayectoria que redefine el concepto de longevidad en el pop. Con discos esenciales como Like a Virgin, Ray of Light, Music o Confessions On A Dance Floor, ha sabido reinventarse sin perder identidad, explorando desde el dance-pop hasta la electrónica espiritual o el art-pop más provocador. Su impacto cultural va mucho más allá de lo musical: ha sido pionera en la representación LGTBQ+, en la estética audiovisual del pop moderno y en la idea de la artista como fuerza creativa total. Con más de cuatro décadas de carrera, giras históricas y una influencia que atraviesa generaciones, Madonna sigue demostrando que la reinvención no es un gesto puntual, sino su forma natural de existir en la música.

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