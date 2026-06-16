Madonna y Sabrina Carpenter han publicado hoy el videoclip oficial de «Bring Your Love», el segundo single del décimoquinto álbum de la reina del pop, Confessions II, previsto para el 3 de julio. El vídeo recoge y amplía imágenes de Confessions II – The Film, el cortometraje de 14 minutos que se estrenó en el Festival de Tribeca a principios de mes.

Un club retrofuturista, acrobacias y una sorpresa de Julia Garner

La dirección propone un escenario de club nocturno con estética retro y proyección futurista: luz brillante, cámara en movimiento constante y bailarines que enmarcan a las dos artistas en una coreografía de registro casi cinematográfico. Hacia el final, Madonna y Carpenter ejecutan movimientos aéreos que son el momento más llamativo del vídeo. La actriz Julia Garner (conocida por Ozark y Weapons) hace una aparición breve pero nítida, en línea con el elenco de nombres que ya aparecían en el cortometraje de Tribeca: Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Richard E. Grant, Shygirl, Arca y Honey Dijon, entre otros.

Lo que el vídeo añade a la canción es, ante todo, contexto visual para una colaboración que nació en directo: «Bring Your Love» se escuchó por primera vez en el Coachella de abril, cuando Madonna irrumpió en el set estelar de Carpenter como invitada sorpresa. El single se lanzó formalmente poco después, y el vídeo consolida ahora ese momento como una de las colaboraciones del año.

«Confessions II»: el disco que lleva dos décadas esperando

Confessions II es la secuela directa de Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los álbumes más celebrados de la carrera de Madonna, y su primer trabajo desde Madame X (2019). El productor es de nuevo Stuart Price, que ya fue responsable del sonido del original. La propia artista ha descrito el punto de partida del proyecto con cierta contundencia: «Cuando Stuart Price y yo empezamos a trabajar en este disco, nuestro manifiesto era: tenemos que bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos». El álbum completo llega el 3 de julio y está disponible para precompra en la tienda oficial.

Además de «Bring Your Love», la campaña de Confessions II ha incluido ya «I Feel So Free» (primer adelanto) y «Love Sensation», estrenada en un set improvisado en Times Square y publicada después en plataformas.

Madonna: cuarenta años de talento y provocación

Madonna debutó en 1983 con su álbum homónimo y construyó a lo largo de los años ochenta y noventa una de las carreras más influyentes de la música popular, con discos como Like a Prayer (1989), Erotica (1992) y Ray of Light (1998). El giro electrónico de Music (2000) prefiguró lo que Confessions on a Dance Floor (2005) convertiría en un triunfo crítico y comercial: un álbum de dance sin pausas, producido junto a Stuart Price, que reafirmó su posición en una década que ya miraba hacia otro lado.

Los años siguientes combinaron ambición artística y controversia calculada, desde Madame X (2019) (grabado en Lisboa, con sonidos afrobeat y fado) hasta la gira de celebración que terminó con su hospitalización en 2023 y su posterior regreso a los escenarios. Confessions II no es un disco de nostalgia: es una apuesta por volver al territorio donde Madonna nunca ha perdido del todo la partida, con el mismo productor y la misma filosofía, pero en 2026.

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